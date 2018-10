Konec průvanu pode dveřmi

Jaro už skoro sice klepe na dveře, ale zimy pořád ještě kousek zbývá. Možná je to ten správný čas pro to zbavit se meluzíny pode dveřmi. Průvan, to není jenom zima, ale utíkající teplo, a to jsou vyhozené korunky. Průvan s sebou také pode dveřmi do bytu vnáší prach a nečistoty, které malým dětem nebo alergikům mohou pořádně ztrpčovat život.