Jana Špatzová, Novinky, Právo

Princip fungování tepelných čerpadel se často přirovnává k ledničce. Z potravin v ní uskladněných se vysává teplo, které pak sálá ze zadní mřížky.

Tepelné čerpadlo si může brát tepelnou energii z mnoha volně přístupných přírodních zdrojů a v domovním výměníku ji pak převádět na teplo potřebné v domácnosti - především ohřev vody a vytápění.

K tomu je samozřejmě třeba něco málo dodatkové energie, která jednak čerpá topné medium v potrubí a také pohání kompresor výměníku. Tepelná čerpadla zatím nejsou perpetuum mobile.

Kde brát teplo...

Vypadá to jako nadsázka, ale můžeme říci, že teplo je všude kolem nás, jen si zvolit vhodné tepelné čerpadlo, které by nám ho přivedlo tam, kde ho chceme mít. Většina tepelných čerpadel se instaluje v rodinných domech, kde je přístup ke zdrojům nejjednodušší, a to z důvodů administrativních a většinou i terénní dispozice.

Nejčastěji používaný zdroj bývá geotermální energie. Ta se dá ze země čerpat pomocí horizontálních kolektorů nebo vrtů. Leckde se používá také voda povrchová nebo podzemní. Do menších objektů se dají instalovat čerpadla, která berou teplo ze vzduchu a jejich instalace i provoz jsou velmi jednoduché.

Venkovní jednotka, která v zimě topí a v létě chladí. Foto Master Therm

...nebo chladno

Po zkušenostech z loňského horkého léta bude možná leckdo uvažovat o instalaci tepelného čerpadla i proto, že některé systémy se dají přepnout tak, že v létě fungují jako klimatizace.

S takovými možnostmi klimatizace musíme ale počítat hned při instalaci, protože rozvody teplé, respektive studené vody jsou pak složitější. Tato tepelná čerpadla pak fungují oběma směry, v létě vracejí přebytečné teplo zpět do svého zdroje - do země, vody nebo vzduchu.

Osvědčené systémy

Je jisté, že nejlepší systémy jsou takové, které vyžadují menší investice a poskytují přitom dobrý výkon. Pokud máme vhodný pozemek, jsou dobrým řešením horizontální kolektory. Jejich velikou výhodou je především nižší investice do pokládky. Zakopat trubky do země dokáže kdokoli, kdežto ke geotermálnímu vrtu je nutné použít velmi složité zařízení s kvalifikovanou obsluhou.

Schéma často aplikovaného čerpadla vzduch-voda. Foto Master Therm

A nezanedbatelným aspektem je administrativa spojená s oběma řešeními. V prvním případě není třeba nic, v druhém naopak musí stavitel získat množství razítek jako pro povolení stavby.

Nové trendy

Vývoj v oblasti tepelných čerpadel jednoznačně směřuje ke zvyšování topného faktoru. Jinými slovy: k lepšímu využívání energií a následně k vyšším úsporám ve vytápění.

Topný faktor je jeden z nejdůležitějších parametrů, jimiž se tepelná čerpadla hodnotí - udává poměr získané tepelné energie ku spotřebované. V praxi to znamená snížení spotřeby elektřiny na pohon kompresorů a čerpadel. Při stále stoupajících cenách energií je i bez složitých výpočtů jasné, že tepelná čerpadla mohou zajistit v budoucnu veliké úspory.