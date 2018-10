Eva Rajlichová, Novinky, ČTK

Češi si v posledních letech kvůli rostoucí ceně energií stále častěji vybavují interiéry svých domovů krby, kachlovými kamny a sporáky. "Topení dřevem má svou historii a své kouzlo, je to ekologické, pohled do hořícího ohně vytváří příjemnou, pohodovou atmosféru," říká Radim Hrabovský ze společnosti Hein spol -keramické závody.

S tím souhlasí i Ivana Šrůtková z firmy Jotul, která prodává litinová kamna. "Zájem každoročně roste, nejvíce vždy po vyhlášení úprav cen za elektřinu a plyn. Lidé začínají pomalu počítat a šetřit, dřevo zatím vychází jako nejlevnější a přitom ekologický zdroj tepla. Pokud porovnám s minulými lety, tak v roce 1999 jsme prodali asi 250 kusů, dnes přes čtyři tisíce. Myslím, že zvýšení zaznamenali ale i naši konkurenti. Navíc oproti roku 1999 se zvýšil i počet dovozců a českých výrobců," říká Šrůtková.

Moderní interiér laděný v chladných barvách se díky živému ohni proteplí. Foto: Jotul

Žhavý comeback kamen

Výhodou kamen je především radiační /sálavé/ teplo, které nezvyšuje prašnost v místnosti. V podstatě je to mobilní krb, který nepotřebuje obestavbu, má menší nároky při stejném výkonu na prostor. Tím se dostávají i do nižší cenové hladiny. Naproti tomu krb má výhodu, že se z krbové vložky dají udělat teplovzdušné rozvody do ostatních místností, tím pádem se dá temperovat celý objekt. Je to teplo konvekční /cirkulující/ - to znamená, že převod tepla je rychlejší.

Kamnářské řemeslo tak opět zažívá zlaté časy. Po druhé světové válce tato živnost kvůli plošnému rozšíření centrálního topení málem zanikla. Kamna v současnosti už neplní jen roli doplňku interiéru, ale jsou významným zdrojem tepla v domě.

Působivé řešení kamen může interiér zcela proměnit. Foto Právo/Karel Chlumec

Najdete je všude

Krby, kachlová kamna a sporáky se objevují v rodinných domech, chatách a chalupách. Ovšem pokud jsou v bytových domech komíny, je možné postavit je i v panelovém bytě. "Jsou s tím samozřejmě spojeny nároky na skladování paliva, ale v těchto bytech jsou topidla spíše záležitostí designu," poznamenal Hrabovský.

O tom, zda pořídit krb či kamna, rozhoduje nejen velikost interiéru, ale i finanční možnosti. Hrabovský odhaduje cenu celé stavby odvíjí od množství použité keramiky, od typu topeniště, velikosti a technické náročnosti topidla. Krb tak lze pořídit od 80 000 korun, náročnější stavba vyjde i na 200 000 korun," uvedl Hrabovský.

"V současné době se nejvíce prodáváme naše produkty do nových objektů, tady kamna a krby slouží jako alternativní tepelný zdroj. V menších objektech, kde se dá využít teplovzdušných rozvodů, jsou využívána jako hlavní zdroj tepla. V moderních bytech jsou obzvláště krbová kamna velice oblíbená, vysvětluje Šrůtková.

Interiéru vévodí stylová kachlová kamna. Foto Právo/Karel Chlumec

Módní barvy

Trendem u moderních krbů nebo kamen jsou teplé pastelové barvy spíše matných odstínů. U klasických výrobků přetrvávají lesklé glazury zelené a červené. Vnější vzhled, tvar i konstrukce topidel s liší se liší v různých zemích, ale i regionech.

"Na severní Moravě je jiný trend než v Krkonoších nebo na Šumavě. Je to dáno jednak barevností, ale i typem stavby. Zatímco na Moravě se staví klasické sporáky bez odkládacích ploch, na severu Čech naopak odkládací plochy mají svou historii," dodal.

Poláci zase nemají rádi zelenou nebo hnědou barvu kachlí, naopak spolu s Němci a Rakušany milují studené barvy např. modrou nebo šedou.