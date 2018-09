Plastová okna jsou stále oblíbenější

Plastová okna jako fenomén vtrhla do našich domácností. Především díky revitalizaci panelových domů se dostala na první místo co do oblíbenosti i ceny. Užitné vlastnosti plastových oken se díky moderním technologiím stále zvyšují, takže výrazně konkurují oknům dřevěným.