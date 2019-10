Pavel Podruh by Český Krumlov za nic nevyměnil

Daleko složitější seznal komunikaci se státní správou při snaze zrealizovat svůj energeticky soběstačný, ekologický a nízkonákladový dům, bez závislosti na klasických inženýrských sítích a dodavatelích energií.

Přitom vize je poměrně jednoduchá: Energeticky soběstačný dům postavený na parcele s vlastní studnou a rozdělením vody na užitkovou, dešťovou a pitnou, vlastní čističkou a solárními panely dodávajícími elektřinu do baterií.

Poklad nehledá

„Žil jsem a pracoval v Praze, New Yorku, Kolíně nad Rýnem, Plzni a na svých cestách po světě jsem takové domy viděl. I když nejsem ani stavař nebo architekt, toto pojetí bydlení mě natolik zaujalo, i z filozofického hlediska, že jsem se rozhodl před třemi lety rozjet projekt Český soběstačný dům na podporu alespoň částečně soběstačných domů – a propojovat lidi, to už můj obor je. Všechny aktivity organizuji programově bez dotací.“

Od domu i ze zahrady vidí paneláky za řekou i věž zámku v centru. Foto: Petr Hloušek, Právo

Vznikla tak mimo jiné i studentská architektonická soutěž, do níž se od prvního ročníku hlásí stovky studentů z téměř všech vysokých škol. Příští rok už bude jejím zadáním tzv. Green District neboli zelená čtvrť u Plzně developerské společnosti V Invest.

„Už nyní, kdy žijeme v bytě našeho rodinného domu v Českém Krumlově, se snažíme o základní šetrnost. Hlavním pravidlem naší domácnosti je nehromadit zbytečné věci a chovat se uctivě k těm, co už máme. Bohužel tu nemůžeme mít na střeše solární panely, protože jsme v širším historickém centru.

Mimochodem Krumlov opravdu považuji za skvělé místo k životu i pro rodinu. Centrum je sice plné turistů, ale stále tu je mnoho klidných zákoutí a zajímavých lidí. Dolů do města chodíme téměř každý den na procházky i s kočárkem, žádný problém. Krumlov prostě zbožňuju. Líbí se tady i Karolíně, která pochází ze severní Moravy,“ potvrzuje Pavel svůj vztah k městu.

„Náš dům je z roku 1934, kdy si ho nechal postavit německý malíř. Traduje se, že je tu někde schovaný poklad. Ale my po něm nepátráme, protože je lepší si myslet, že tu je, než zjistit, že neexistuje. Trochu jako z Malého Prince,“ usmívá se Pavel, který v této vile proměněné na vícepodlažní bytový dům vyrůstal od svých osmi let.

Podnikatel Pavel Podruh Foto: Petr Hloušek, Právo

Foto: Petr Hloušek, Právo

Přidaná hodnota

„Když jsem si chtěl začít plnit sen o ,ostrovním‘ domě, zjistil jsem, že tu není firma, která by se do takového projektu pustila. Nebylo od koho si ho objednat. To téma mě natolik naplňuje, že jsem se rozhodl pomoci tomu, aby u nás vyrostla generace architektů, která by už za studia začala nabírat reálné zkušenosti s návrhem, byť jen částečně, energeticky soběstačných domů.

Stal jsem se jediným zaměstnancem malého ,eseróčka‘ a vyplácím si minimální plat, vše ostatní jde zpět do aktivit projektu, protože pálit uhlí už fakt nedává smysl. Karolína je mi parťačkou a spolupracujeme s kolektivem asi třiceti lidí.

Volba našeho životního stylu nám dává příjemný pocit svobody. Zbavit se nepořádku a zbytečných věcí je osvěžující, stejně tak jako neprahnout po dalších. Jsme v tom s Karolínou naštěstí zajedno, ale je pravda, že u spousty lidí to může vyvolat nepochopení,“ konstatuje Pavel.

Kuchyň je také příjemným místem k posezení u dřevěného stolu – další splněné Pavlovo přání. Foto: Petr Hloušek, Právo

Dřevo a bílá barva určují celý interiér bytu. Foto: Petr Hloušek, Právo

„Nejsme žádní extremisti – jsme asi někde ve středu mezi těmi, kteří mají pocit nutnosti mít všechno, a militantními ekology na druhé straně…

Na cestách po světě jsem se setkal s lidmi, kteří žijí v porovnání s naší společností v naprosto nuzných podmínkách, ale přitom mají nějakou přidanou hodnotu v životě, kterou my už možná mnohdy nestíháme. Fakt věřím, že jednoduchost a skromnost dá člověku prostor a čas zaměřit svou hlavu třeba hlouběji do sebe nebo na své nejbližší. Co víc chtít. Další auto v garáži mi nenahradí den na houbách se synem.“

Společná optika

Paní Karolína je profesionální fotografka, která se až do mateřské dovolené specializovala na reklamní – produktovou fotografii a snímky interiérů.

Vzdušná je i ložnice. Nad postelí je obraz z dovezených mušliček – dílo Karolíny. Foto: Petr Hloušek, Právo

Ani v dětském pokoji nechybí na poličce makety domů určených do vyhlášené soutěže Český soběstačný dům. Foto: Petr Hloušek, Právo

Při vylaďování citlivě a nápaditě zařízeného interiéru jejich bytu připouští, že hlavní slovo má ona.

„Baví mě to a jako grafička a fotografka k tomu mám vztah. Teď na mateřské fotím sem tam větší zakázky plus tady v Krumlově interiéry a přidala jsem i restaurace a hlavně jídlo. Všechny nápady do domácnosti a pracovní reference si ukládám na svůj blog SimplyK, abych na nic nezapomněla.“

Koupelnu zdobí arkýřové okno. Foto: Petr Hloušek, Právo

Vizualizace vítězného domu ze soutěže (Matouš Juráň, Josef Konečný, Kristýna Ulrychová). Foto: archiv Karoliny Podruhové

Společná snaha sympatického páru má už ohlas a upoutali i pozornost mezinárodních organizací a Pavel Podruh byl už v roce 2017 vyhlášen českou asociací manažerem roku v kategorii energetické inovace. Nyní rozjíždí další aktivitu ve vývoji domácích bateriových úložišť pro sdílení elektrické energie. Potěšila například i cena OSN za společenskou odpovědnost.

Napište nám Postavili jste dům, rekonstruovali byt nebo máte hezkou zahradu a rádi byste se pochlubili? Napište nám do redakce na adresu: bydleni@novinky.cz.