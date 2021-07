Jiří Veisser stěhuje domov za hudbou

Z podzámčí malebného městečka vidí přes střechy domů Kleť na horizontu. Do pivovaru to má pár kroků a u zápraží mají druhou, pohledům zvenčí skrytou, terasu. Pohoda.

S muzikou spojila život i jeho žena Blanka, která manželovi pomáhá už od roku 1997 s chodem hudební agentury a s níž letos oslaví již devatenáct let od svatby.

„Nedaleko byla krásná žižkovská hospůdka U Dobruských, kam jsem si chodíval na dobré pivo, a to hlubocké mi chutná i tady. A k Vltavě to máme na procházky také kousek.“

V toku uplynulých let se Jiří Veisser s kapelou Rangers podíval do řady států, od těch amerických až na Dálný východ. A nedávno Veisserovi také dospěli k poznání, že péče o venkovský bungalov a zahradu nedaleko Borovan pro ně už není to pravé, stejně jako kdysi bydlení na Žižkově.