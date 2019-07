Zdeněk Smíšek, Právo

„Péči o zahradu tady nechávám na mamince, já vždy přivezu plné auto rostlin, udělám nový záhon, zasadím nové truhlíky a mamka pak musí zalévat. V poslední době jsem se soustředila na zařízení zrenovovaného interiéru. Chtěla jsem splnit mamce sen o bydlení ve stylu staré Anglie a mamka je teď úplně nadšená. Dokončily jsme vše teprve nedávno,“ potvrzuje mimoděk Dana Makrlíková svůj temperament, když plynule přechází k líčení dalších plánů. Třeba s nemovitostmi v Praze.

Plynule a popořadě



„Baví mě i úprava bytů před jejich prodejem nebo pronájmem. Lidi si u nás pořád ještě neuvědomují, že když do bytu k prodeji ještě něco investují, aby vypadal dobře, mohou ho pak podstatně lépe prodat, než kdyby jej nabízeli vybydlený. I tento obor mě živí. V Anglii, ve Státech je to běžná praxe.

Dana Makrlíková

FOTO: Petr Horník, Právo

Začínala jsem koupí malého bytu v panelovém domě v Ústí nad Labem, který jsem zrekonstruovala, zařídila a pak pronajímala a prodala dál. Jsem nadšená, když mohu něco stavět a přestavovat.“

Ale hlavní náplní jejích pracovních dní je firma Zahrady od Dany („Mám zaměstnankyně pro studie a projekty, ale já určuji vizuál, vybírám rostliny, rozmisťuji je, organizuji celý proces realizace zahrady nebo stavby, vybírám dekorace.“).

To se pak nabízí otázka, kde bere čas na pravidelné natáčení příspěvků do televizního pořadu Polopatě, kde vymyslela základní formát pořadu.

Z neméně vyladěné předsíně se vstupuje do prostorné jídelny propojené s kuchyní – od stolu je přehled po celém přízemí.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Někdy to má se mnou štáb těžké, vymýšlím témata často tak, že mi nějaký divák napíše dotaz a já z minuty na minutu změním téma a celý scénář. Naštěstí je pro mě nejlepší improvizovat a mluvit z patra o zahradách než přemýšlet nad scénářem.“

Se současným partnerem Davidem Fialou (restaurátorem a starožitníkem) vlastní i apartmánový dům, kde podle svého zařídila jedenáct apartmánů na pronájmy.

Pronajímají také další nemovitosti na horách a v Praze. A také má pořád ještě energii na pořad o zahradách i v rádiu. Když najde čas, stihne ještě PR a mediální tréninky.

Na pevných základech



„V roce 1976 to tady naši koupili jako víkendovou chalupu, to mi byl rok a žili jsme v Jablonci nad Nisou. V Liberci jsem vystudovala první vysokou školu, jsem textilní inženýrka, tak teď tady šiju závěsy a polštáře,“ usmívá se Dana Makrlíková a hned dodává další kontrast.

Tlumené a jemné barvy přispívají k útulnosti klasiky.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Táta miloval bagry a zídky. Takže tady odkopával skálu a betonoval. Dnes to tu vypadá opravdu jinak, i když doslova stavíme na jeho základech. Tatínek býval typický kutil, ne vždy vše dodělal, a hlavně mu nezbývalo než pracovat s tím, co tenkrát bylo.

Když nám před třemi lety umřel, rozhodla jsem se to tady pro maminku celé předělat. Přitom nepracuji vždy s drahým materiálem, linka i další solitéry jsou koupené v klasických nábytkových obchodech. Jen je to doladěné do detailů, aby celek působil dobře. A pár věcí je dělaných na míru. Atmosféru výrazně určují stropní lišty a hodně dělá i barevné vyladění. Dávám si záležet i na tom, aby kvalitní a sladěné k sobě byly podlahy, dveře a okna.“

Dana není sama doma



„Vnímám to tady jako svůj domov. Máme to tu rády. Naši tady už pak bydleli celý rok, z města se odstěhovali. Jsem tady čtyřicet tři let, znám to tu. A ráda pomáhám mamince plnit sen o hezkém bydlení. Čerstvě splněno! Až na detaily,“ usmívá se Dana.

Za kuchyní je hostinský pokoj, přes který se také vstupuje do zadní zahrady.

FOTO: Petr Horník, Právo

Interiér je hotov, a protože je prostorná zahrada za domem – i pozemek před ním – další součástí bydlení, v plánu je také nové dláždění prostorného zápraží (včetně příjezdové cesty).

Je odtud nádherný výhled a byla by škoda tuto část ještě více nezabydlet. Parkovat zde auta je hřích. Takže se rodí nová garáž pod svahem. Klasický nekonečný příběh – jeho autorům přináší radost.

Spaní v přízemí patří paní domu.

FOTO: Petr Horník, Právo

Krásná satisfakce



„Studovala jsem a chtěla studovat různé školy, od práv po architekturu, ale nakonec jsem si uvědomila, že dělání krásna je pro mne úplně to nejvíc – někam přijdu a už to vidím hotové. Když se to podaří, je to pak opravdu uspokojení a satisfakce.“

Vztah k bytovému designu asi zdědila po mamince, pro kterou to byl koníček jako protipól létům ve školství.

V podkroví jsou tři ložnice.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Když vymýšlím zahrady, dbám na to, aby splynuly s původním terénem a okolní krajinou. Přitom respektuji představy a zadání od zákazníků. Vlastně za svou krásnou práci vděčím Přemku Podlahovi a Štěpánce Duchkové.

Dům má v zadní části hned dva vstupy do zahrady a pergola – přístupná suchou nohou – je dalším místem k posezení.

FOTO: Petr Horník, Právo

Když jsem moderovala zprávy na Primě, potkala jsem v maskérně Přemka a zapovídali jsme se o mé zálibě ke květinám. Přesvědčil mě, abych psala scénáře a točila pro Receptář. Tak jsem začala studovat druhou vysokou školu – Českou zemědělskou univerzitu – a zahradní tvorbu. Štěpánka pak byla moje první klientka,“ vzpomíná Dana a těší se na další zvelebování nemovitostí. Vlastních, společných i cizích.

Pohoda v bílé je volbou maminky.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Ještě by se mi líbilo mít nějaký starý statek nebo zámek, který se dá koupit za cenu bytu. Můj přítel by všechen nábytek a interiér restauroval a dodal starožitnosti, já bych udělala snovou romantickou zahradu plnou růží. A také bych tam mohla mít traktor a hlavně bagr. Jako tady míval táta.“