Zdeněk Smíšek, Právo

Od té doby organizuje záchranu rozsáhlé památky a buduje domov v jednom z křídel hradu s návštěvními hodinami. A rozhlednou.

Nejde o rozmařilost znuděného miliardáře, ale o plnění snu nedostudovaného učitele. Začínal tu žít s tehdejší přítelkyní (mají spolu tři děti) v plechové maringotce. Ta tu dodnes pietně stojí na čestném místě na nádvoří.

Vstup do hradu ještě neprozrazuje jeho rozlohu. Za okny v patře vlevo je bydlení majitele hradu.

FOTO: Petr Horník, Právo

Romantik za všechny peníze

„Po revoluci jsem nechal studia a začal se živit organizováním výletů, dětských táborů – indiánských, zálesáckých – a podobných akcí. Od dětství to tak mám a vždycky mne lákaly hrady. Až jsem se rozhodl nějakou zříceninu koupit. Objížděl jsem celou republiku, a jako jiní hledají chalupu na víkendy, já hledal hrad.

Ale že si zamiluji tak rozsáhlou stavbu, jsem neplánoval. Musel jsem několik let počkat, až konšelé obce sleví z ceny i nároků, a když z šesti milionů slevili na milion a půl, tak jsem do toho v říjnu roku 2000 šel. Čas pracoval pro mne…“

Pavel Palacký

FOTO: Petr Horník, Právo

Od té doby, dnes pětačtyřicetiletý hradní pán („v hermelínu jsem se zde nikdy nepředváděl…“), získané peníze dává na zřejmě nikdy nehotové práce a věří, že některý z jeho synů bude pokračovatelem.

Tisíce hodin brigádníků (za stravu a ubytování) a kamarádů, finance z fondů a nadací, ale už i ze vstupného se tu hned v neziskové organizaci založené v roce 2003 investují a výsledky se dostavují. Věž je přístupná, postupně se budují střechy a hlavně – už se nic neřítí k zemi!

Kde už nebyla ani střecha, jsou nové stropy a další místo ke společenským setkáním.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Žádné luxusní auto nemám, s dětmi se snažíme jezdit na dovolenou (po republice, nebo i k moři), ale jinak všechny peníze jdou sem,“ konstatuje s lehkým úsměvem hradní pán, který tu zažil i krušné chvíle.

Platí i kastelána, i když se sám cítí spíš právě kastelánem než předvádějícím se majitelem, k čemuž dodává:

„Mezi majitelem a kastelánem je hlavně ten rozdíl, že kastelán s odchodem do důchodu oblíbené místo opouští a já tu bydlet už zůstanu. I když mám pořád byt v Praze, ale tam jezdím spíš pracovat do klidu – mám to obráceně,“ usmívá se.

Obývací pokoj čtyřpokojového hradního bytu vypadá jako rytířský sál.

FOTO: Petr Horník, Právo

Interiér hradní „bytovky 1+4“ se snaží zařizovat starožitným nábytkem z bazarů a některé kousky v duchu středověku si nechává vyrobit.

Kuchyň je nadčasová a s výhledem na nádvoří.

FOTO: Petr Horník, Právo

Monument a um

Pavel Palacký (mimochodem přímý potomek národního buditele Františka) je nejen hradním pánem, ale i spoluproducentem zde pořádaných kulturních akcí. Hlavně výstav a koncertů.

Při stěhování musel starožitný nábytek do ložnice truhlář rozebrat a zase složit.

FOTO: Petr Horník, Právo

V létě (3. srpna večer – vstupenky jsou už v prodeji) sem doputuje i audiovizuální projekt zpěvačky Lenky Dusilové a VJ Aeldryna (tvůrce projekcí na stěnách budov) v rámci jejich turné na podporu zachování památek (kostel, hrad, lázně a továrna – v severních a západních Sudetech.)

Díky projektu Monument/um se zisk ze vstupného promění na další stavební materiál. Lenka Dusilová v Karlových Varech a jeho okolí prožila větší část dětství. Po návštěvě Horního hradu měla v „konkurzu“ na další zastávku turné jasno.

Noclehárna pod novou střechou má už i podhledy hotové.

FOTO: Petr Horník, Právo

Příběh bez zvonce

Komplex budov (dva paláce z pěti jsou zrekonstruované), kde lze i přespat, ale téměř i zabloudit v rozsáhlých prostorech, budí emoce. Vzrušující návštěva!

Hodovní síň pro veřejnost je ve sklepení se vstupem rovnou z nádvoří.

FOTO: Petr Horník, Právo

Ve starých plánech je zakresleno sto třicet jedna komnat. Pravda, dnes jsou to spíš obvodové stěny, ale sály, chodby i točité schodiště mají své kouzlo. Včetně sklepní hodovny, kde se pořádají i svatby.

Stavební práce (nejen v soukromé části, ale i ve společných ložnicích, kde může složit hlavu devadesát hostů – vyznavačů romantiky a sportovního ducha) už vrátily hradu a zámku nový život. Ten minulý měl rozmach v průběhu století devatenáctého, kdy strážný hrad založený v půli třináctého století velkoryse rozšířil v neogotickém stylu rod Buquoyů.

Za války tu měl základnu Hitlerjugend a nacisti laboratoře pro výrobu hadího séra, které posílali Romelově armádě do Afriky. Benešovy dekrety následovaly a za komunistů tu byla ubytovna Jáchymovských dolů. Pak nastal čas chátrání i tržních cen.

Křídlo hradu, kde je úspěchem zastavení chátrání.

FOTO: Petr Horník, Právo

FOTO: Petr Horník, Právo

Až nakonec přišla doba plánů a panování Pavla Palackého. Prosté! Pravda někoho vyděsí a zvonec na konci pohádky ještě počká. Ať se dílo daří! I o prázdninách.