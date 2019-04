Zdeněk Smíšek, Právo

Nedaleko od Prahy obývají manželé přes deset let moderní, funkcionalistickou řadovku.

Poctivý dům s velkými okny, garáží proměněnou na ateliér a s malou, ale mnoho funkcí naplňující zahrádkou. A to vše propojené v jeden vzdušný, světlý a přitom pestrý prostor.

Babička a byliny

„Když se zahrada zazelená a vše vykvete, tak je to tu úplná příměstská divočina – v Šestajovicích u Prahy,“ usmívá se naše hostitelka, která dříve bydlela na samotě.

„Z Jihočeského kraje pocházím a měla jsem tam domeček na polosamotě. Vždy mě taková místa přitahovala. Navíc jsem mnohé zdědila po své babičce, která mne také naučila poznávat a využívat byliny, které rostou všude kolem nás. I tady, když dojdu do nedalekého lesa, nacházím léčivé rostliny, stromy, byliny, ze kterých člověk může čerpat energii.“

Vladislava Mlada Jirásková

Na zahrádce má své místo, vedle sošek z keramiky (z dávnějšího tvůrčího období paní Mlady), i dřevěná pyramida na bylinky do kuchyně. „Často si k ní při vaření přicházím něco ustřihnout.“

Zahrada se stejně jako dům i po letech dotváří. „Nyní by mě bavilo přetvořit ji v barokním stylu – pro oko. Osázet ji hlavně růžemi, fuchsiemi, konvalinkami tak, jak se to dříve sázelo. I když máme moderní dům. Rosarium by bylo na zahradě hezké. Ale teď máme přírodní zahradu a nic chemického při její údržbě nepoužíváme, ani příliš neshrabáváme listí,“ konstatuje autorka nedávno vydané (už třetí) knihy Léčivá domác(t)nost – čtyři roční období z pohledu současné ženy, ve které připomíná tradice, zvyky, byliny, recepty a návody na léčení těla i ducha a ze svých prožitků nabízí čtenářkám své vlastní desatero o domácích ctnostech:

Dobro – i špatné věci se mohou stát dobrými, Otevřenost – nabízí hojnost rozmanitých plodů, Upřímnost – srdce na dlani, Spravedlnost – neposuzuje podle vzhledu, ale podle jednání, trestá bezpráví, Moudrost – z minulosti se učí pro současnost a budoucnost, Odvaha – navzdory překážkám kráčí dál, Pokora – zná svou cenu, Trpělivost – přináší vždy růže, Víra – hlava směřuje vzhůru, Láska – nikdy nekončící proces.

Květiny, keramika, krb – kreativní kouzlo na každém kroku.

A jak paní Mlada dodává, žena se takto vrací k vlastní síle a tvořivosti. Bere si zpět svou odvěkou roli a tím uzdravuje sebe samu, domov, rodinu i okolí.

Pár kroků od jídelního stolu je i venkovní posezení.

Barvy a noty

Dva umělci v jednom domě, byť věnující se různým oborům, jsou zjevně sehraní a naladění na jednu strunu. Přesto by se mohla nabízet otázečka, kdo je z páru kreativnější?

V přízemí je na jednom prostoru vše. I koutek na čtení paní domu i kuchyně s barovým pultem.

„S manželem tady nijak nesoutěžíme – je pravda, že on má v patře svoji místnost s klávesami a počítači a já vedle malířský ateliér se stojanem. A v přízemí bývalou garáž přebudovanou na ateliér – dílnu, kam za mnou docházejí zájemci o hodiny malování. Vyrábím tam i svíčky a mýdla z přírodních produktů.“

Horní ateliér, kde je u okna i spisovatelčin stůl.

V době naší návštěvy byl pan skladatel v Austrálii – za svými studenty.

Do ateliéru z původní garáže chodí lidé na lekce malování i vyrábět si třeba mýdla nebo svíčky z přírodních produktů. Na stole leží autorčiny knihy Síla léčivých polévek, Receptář z barokní apatyky a Léčivá domác(t)nost.

„Namalovala jsem před časem obraz, podle kterého se nyní jmenuje celé cédéčko a je použit na obalu nahrávky Když duše mluví (When The Soul Speaks) – hudbu pro pardubický pěvecký sbor Bonifanti složil manžel.“

Jan Jirásek je mimo jiné držitel dvou Českých lvů za hudbu k filmům Kytice a Nejasná zpráva o konci světa.

Obraz paní Mlady se stal i předlohou pro obal desky s manželovou hudbou pro pěvecký sbor.

Tradice a základy

Jasná zpráva je toto: „Musím přiznat, že z nás dvou se o stavbu staral manžel. To je mně opravdu cizí. Společně jsme se věnovali až dokončení a vyladění interiéru. Je to dodnes nedokončený vývoj, který mne ale baví. Nejnověji nás napadlo udělat nad venkovním sezením zastřešenou zimní zahradu, která by byla ještě výraznějším prvkem propojujícím vnější prostor a interiér,“ plánuje naše hostitelka, která do toho všeho má ještě rozepsanou čtvrtou knihu, jež bude obsahovat už jenom její ilustrace a bude pojednávat o starých lidových tradicích.

Ze zahradního zákoutí se možná stane zimní zahrada.

„Ty mě stále oslovují a cítím to tak, že na starých věcech lze vytvořit něco nového. Ráda se inspiruji, ale vracet se do něčeho starého nemusím – je to výzva na dávném vybudovat nové. Hodně mě baví i staré pohádky a lidová, sesbíraná moudra. Ráda připomínám trošku zapomenutou moudrost Slovanů a Keltů.“

Na hravé zahradě nechybí hmyzí domečky, keramické sošky, krmítka ani pyramida na bylinky.

Vladislava Mlada Jirásková má hluboké kořeny na jihu a její manžel pro změnu v Orlických horách, kam rádi jezdí na rodinnou chalupu.

„Chalupaříme hodně a rádi. Ale i tady doma se snažíme být v kontaktu s přírodou. Na chalupě máme krb a toho autentického opravdu hodně, včetně fyzické práce. Tak jsme se rozhodli, že tady si uděláme hlavně pohodlí a prostor pro práci. Takže tzv. krb je tady na zdi jen elektrický.“ Netřeba dodávat, že teplo domova tu panuje po všechna čtyři roční období.