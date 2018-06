Zdeněk Smíšek, Právo

A to ještě mají v ložnici přes celou jednu stěnu vestavěné skříně s ohromnými zrcadly, ve kterých se odráží protější zeleň!

Dalším bonusem je malý (na jednu židli a cigárko) balkónek u kuchyně, v době naší návštěvy zalitý sluncem. Podobně jako stávající život naší hostitelky.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Z bytu Kateřina chodí do domovského – muzikálového Divadla Kalich, kde momentálně zkouší muzikál Vlasy, pěšky a stejně tak i (v opačném směru) do svého tanečního studia, kde vede hodiny stepu, swingu a zpěvu.

Profesní čas ještě ráda dělí mezi koncertování s doprovodnou kapelou Her Swing Boys. Se skvělými jazzovými muzikanty natočila i svoji LP desku I Love Peggy Lee. Přidáme-li ještě její choreografické počiny pro filmy (např. Anthropoid, Lída Baarová) nebo televizi (seriál První republika) nebo i roztančenou reklamu (třeba na hašlerky), není těžké si představit, jak náročné může být protancovat se a prozpívat životem.

S úsměvem pak dodává, že doma (samozřejmě hlavně kvůli sousedům) nestepuje.

Swingující apartmán

„Za svého působení v Praze jsem obývala několik bytů v rozličných částech města, ale když jsem se přistěhovala na Vinohrady, bylo mi hned jasné, že tady je nejlépe! Ladíme interiér a nábytek se snažíme obměňovat za starožitný nebo vyrobený na míru. Prostor tu na to je. Přítel je velice pečlivý a stejně jako mě ho design interiérů baví.

Okna do zeleně přidávají na kvalitě bydlení.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Například nová skla do dveří nechal vyrobit podle původní předlohy již při první rekonstrukci bytu před několika lety, podobně jako bodové osvětlení do předsíně těsně nad podlahu, aby při večerních návratech z práce nikoho nebudil rozsvícením.

Jedinečnost interiéru rámují i původní dveře s nově a záslužně pískovanými skly na zakázku.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Máme tu věci, na které jsme hrdí, a v něčem jiném tu jsou ještě velké rezervy,“ konstatuje Kateřina, která nelitovala úsilí a pro nový potah na starožitné sofa si s partnerem sami navrhli vzor i barvu.

Prostorná předsíň je malou galerií. Ozvláštňují ji i bodová světla zabudovaná ve stěně těsně nad podlahou.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Ze stejného materiálu mají i závěsy na velkých oknech v ložnici a touto látkou bude očalouněná také nová postel, která se právě vyrábí.

„Máme tu i křeslo, které se nám zdá najednou nepatřičně tmavé. Určitě ho jednou nahradí dětská postýlka,“ usmívá se Kateřina.

Trpělivost solitéry přináší

„V interiéru se řídíme heslem raději méně, ale kvalitně a klidně i později… Zamilovali jsme si ikonickou lampu nad kuchyňským stolem od známé dánské designérské firmy. Myslíme si i na novou lednici, líbí se nám ty v americkém retro stylu, které vyrábějí paradoxně Italové.

I když máme rádi kávu, kávovar u nás nenajdete. Raději si zajdeme posedět do některé z okolních kaváren s příjemnou atmosférou. Považuji to za další výhodu bydlení na této adrese. Jsme s partnerem oba kavárenští povaleči,“ dodává Kateřina.

„I když bychom si doma třeba mohli udělat dobré kafe, tak by nám u něho chyběla společnost lidí a atmosféra kavárny, kterou máme rádi.“

Dánská lampa je jedním z „bonbónků“. Tím dalším je plánovaná lednice, kterou by už byl hřích skrývat za dvířka linky.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Ze světlého bytu přímo vyzařuje klid a pohoda, takříkajíc od podlahy. Dřevěné parkety – ty původní i nové – podtrhují atmosféru citlivě renovovaného interiéru. I když je byt s vysokými stropy v domě z roku 1910 zařízen vlastně střídmě, nechybějí tu ani umělecké předměty.

Prosvětlenosti útulné kuchyně pomáhají vysoké dveře na balkónek i velké zrcadlo nad stolem.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Vázy v předsíni jsou od polské sochařky Magdaleny Poplawské. „Je to velice úspěšná výtvarnice a mimo jiné má studentka swingu. Přátelím se s lidmi s velmi různými profesemi (architekt, jaderný fyzik, učitelka, zpěvačka, kavárníci), většinou se všichni setkáváme na mých koncertech nebo na hodinách swingu a stepu. Swingový tanec s sebou přináší i módu, vztah k designu a etiketě. Takže možná i díky tomu dávají mnozí přednost tanci před návštěvou fitness centra,“ pochvaluje si Kateřina.

Bazarem proměn

„Do obývacího pokoje plánujeme nechat udělat přes celou stěnu – kolem dveří do ložnice – knihovnu se zabudovanou skříňkou na ukrytou televizi, na kterou moc nekoukáme. Teď je ale na řadě postel a pak celý dětský pokoj – to znamená všechno vymyslet, nechat vyrobit – a čekat. A pak také ještě zaplatit…

Skříň v ložnici je přesně podle našich představ, i když se její autor Karel Švec obával, zda konstrukce zrcadla udrží. Inspiraci jsme našli ve vídeňském hotelu Sacher. Máme rádi atmosféru architektury Rakouska-Uherska i následné první republiky. Souvisí to samozřejmě i s muzikou, které se věnuji. Se swingem jsem se setkala na konzervatoři – asi před deseti lety. Od té doby jsem jezdila po světě na workshopy – učit se a také jsem pořádala tady v Praze mezinárodní swingové festivaly.“

Starožitné a nově vyrobené solitéry začínají utvářet atmosféru i v ložnici, kde má svůj význam také originální textilie.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Dnes Kateřina Steinerová vyučuje step také na Pražské konzervatoři. „Skoro mě mrzí, že v žádném z muzikálů nestepuji. Do Pomády či Srdcového krále ani do dalších titulů divadla Kalich, ve kterých hraji, se to prostě nehodí,“ usmívá se Kateřina, která má ráda nejen dobu sto let minulou, ale i při natáčení desky si ve studiu dali práci s nahráváním na tzv. překonaný analogový záznam.

„Dokonce si myslíme, že bychom časem vyměnili nové, moderní radiátory za zdobené litinové. Proměny máme naplánovány na hodně dlouho. Mám to tady na Královských Vinohradech ráda a stěhovat se mi už opravdu nechce. I když si dovedu představit, že se časem přestěhujeme někam na venkov, do celoročně obyvatelné roubenky. Zatím je ale pro nás i pracovně důležité bydlet v centru Prahy.“

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Od května Kateřina hraje i v činohře – v Divadle v Řeznické. A jakže se představení jmenuje? No přece: Zavřete oči – swing přichází. Hraje v dvojroli Adinu Mandlovou a Lídu Baarovou.