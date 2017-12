Dům, v němž vyrostl Bruce Springsteen, působí až překvapivě obyčejně

O zpěvákovi a hudebníkovi Bruci Springsteenovi je všeobecně známo, že se narodil v USA. Jeho stejnojmenný hit (Born in the USA) znal v polovině 80. let celý svět. Věrní fanouškové pak vědí i celkem přesně, jak vypadal dům, ve kterém vyrostl. Jeho fotografii totiž mají na deskách i na jeho autobiografii. Nenápadně vyhlížející stavení si nejoddanější fanoušek může nyní koupit. Na prodej je za necelých 270 tisíc dolarů, tedy zhruba 6 miliónů korun.