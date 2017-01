Někomu se originální stavba může jevit jako strohá a jen mírně vylepšená stavební buňka. Jiní oceňují levnost a rychlost výstavby, praktičnost a samozřejmě i osobitost prostoru, který lze zařídit jako útulný domov, kancelář, ale třeba i školní zařízení.

Variabilnost „stavebnice“ postavené jen na síti betonových pilířů, bez základové desky, je její další předností.

Architekt Petr Stolín

FOTO: Zdeněk Smíšek, Právo

„Chtěli jsme doplnit nabídku typových domů o něco univerzálního a dostupného,“ uvádí pan architekt.

„Přišel jsem sem ze Svitav, kvůli komunisty zakázanému studiu gymnázia jsem se peripetiemi dostal na stavební průmyslovku v Liberci. Pak jsem se přesunul zpět do rodiště a nastoupil na Fakultu architektury VUT v Brně, ale práce architekta mne zase zavedla opět do Liberce.

Základy za týden, hrubá stavba autorizovanou firmou za pět dní.

FOTO: Zdeněk Smíšek, Právo

Tento projekt vykrystalizoval z názoru, že je třeba navrhnout dům - obecně - pro normální lidi v ceně bytu v paneláku, aby mohli bydlet v domě se zahradou. Třeba i menší (ani toto není velký pozemek). A také to je z panelů. I když dřevěných, které se běžně vyrábějí a staví se z nich typové domy, které ne každému musí vyhovovat.

Vymysleli jsme tedy sérii malých domů, které mohou nabídnout i něco jiného. Pohledově i dispozičně, obojí by mělo jít ruku v ruce. Panelový systém dřevostaveb je rychlý a variabilní a říká si i o opakovanou výstavbu, jedině tehdy dosáhnete úspory nákladů,“ popisuje záměr architekt Stolín.

Domovní část má samostatný prostor - oddělený průchodem - sloužící třeba jako kůlna.

FOTO: Zdeněk Smíšek, Právo

Experiment na vlastní půdě

Vnější půdorysné rozměry kvádru vysokého pět metrů jsou 3 m a 12,5 m. Vnitřní šíře je přesně 2,58 m. Přesto vnitřní prostor ani tak úzce nepůsobí. Hlavně díky velkým oknům a otevřenému podlaží.

Standardně vyrobené skleněné plochy nemají klasické rámy a jsou jednoduchými kotvami upevněné rovnou do panelů (další zlevnění stavby).

Malá okna jsou koupená v běžném obchodu, velká speciálně vyrobena.

FOTO: Zdeněk Smíšek, Právo

„Rozměry domu jsou dány právě velikostí vyráběných panelů. Není problém ze sestavy udělat dům s atriem, čtvercový nebo přidat - podle počtu dětí - další část. Nebo i ubrat. S kolegyní Alenou Mičekovou (spoluautorkou nejen tohoto - v prvním ročníku soutěže pořádané Českou komorou architektů oceněného - projektu. Pozn. aut.) se mimo jiné soustředíme i na takovéto stavby z krychliček, máme rádi hranaté věci, je to velmi praktické a ekonomické. Podle toho jsme zvolili i název druhé kanceláře CubeLove,“ usmívá se náš průvodce dvěma prostory.

Domov v uklidňující tmavé

FOTO: ČKA(3x)

Jeden interiér je bílý. V něm se soustředí na práci, rozptylovaní jen výhledem na okolní stromy. Bytová část je uvnitř vymalována překvapivě komplet do černé.

„Tmavá barva vytváří úplně jinou atmosféru, uklidňuje. Bílá je inspirativnější pro práci a architekti jsou vlastně pořád hlavou v práci. O architektuře se musí neustále diskutovat, konfrontovat, pochybovat… Oddělit toto od chvil volna v soukromí nebývá snadné.

Zeleň mám samozřejmě také rád, proto ty velké průhledy, ale jejich hlavní důvod je optická neukončenost prostoru a také, že pro naši práci (nepracujeme jen na počítačích) potřebujeme světlo. Je to tu vzdušnější, lehčí a průhledy ven jsou pro nás důležité. Jejich velikost jednoduše určuje násobek konstrukčních panelů. Jakmile je vynecháte, vznikne místo na okno široké dva a půl metru. Když jsem si tento pozemek pořídil pro vlastní bydlení, ani jsem netušil, že na sobě experimentálně vyzkouším tento druh stavby. Bydlím tu spokojeně už dva roky.“

Finančně úsporné bydlení

Topí se tu snadno pořiditelnými přímotopy a v soukromé části hlavně krbovými kamny. Tepelné vlastnosti panelů navíc chrání obvodový plášť z laminátových desek upevněných na dřevěných latích.

V zimě vytvořená vzduchová mezera zabraňuje ochlazování fasády, v létě laminát stíní a panel se neprohřívá.

Nad kuchyňskou částí je ložnice s vanou u okna.

„Jsme tady na horách a tímto jednoduchým a přirozeným způsobem stavbu částečně tepelně chráníme. Úspora nákladů na bydlení tedy není v tom, že jde o silnými izolacemi dokonale zateplený pasivní dům vybavený drahými přístroji. Úspora je v tom, že je to malé, skromné. Nemuseli jsme sem vozit hromady různých materiálů.“

Kanceláře v bílé podporující soustředění a inspiraci.

Petra Stolína při přebírání ceny potěšilo, že komise přesně a trefně pojmenovala i to, o co autorům šlo a co tím chtěli říci.

„To nám udělalo radost. I když někoho asi překvapilo, že soutěž nevyhrála veřejná stavba, jako třeba kulturní dům a ještě nejlépe v Praze.“

Nabídnutá možnost

„Odhalili jsme, že architektura nemusí být vůbec drahá a přitom má kvalitu. Nepotřebuji tu koupelnové studio, kuchyňskou linku za tři sta tisíc, žádné okno za osmdesát tisíc, ale za patnáct… Vždyť je to jen sklo!“ A pan architekt ještě připomíná:

„Je spousta lidí, kteří chtějí bydlet hned a třeba na zahradě po babičce. Bez dluhů a stresujících hypoték. Můžete žít skromně. Nemusíte mít skříně nepotřebného oblečení. Než jsem se sem nastěhoval, také jsem se musel zbavit mnoha věcí. Musí se v tom umět žít a chápu, že to každý neumí, anebo nechce. Jen to nabízím jako možnost.“