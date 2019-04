Novinky

Historicky původní dispozice bytu, dva pokoje a kuchyně, byla některými z předchozích majitelů změněna na tři pokoje s kuchyní v chodbě.

Tento stav novému majiteli nevyhovoval, byl tedy upravován přesně podle jeho požadavků architektkou Helenou Míkovou Hexnerovou.

FOTO: Jan Míka a časopis Bydlení mezi panely

Vstup do všech místností

Hlavním záměrem bylo kuchyňskou linku z chodby přesunout do jednoho z pokojů, který by zároveň sloužil i jako ateliér. Původní dispozice měla vstup do všech místností z centrální chodby.

Jednoduché a nenásilné pojetí bytu je patrné už v chodbě.

FOTO: Jan Míka a časopis Bydlení mezi panely

Jedna z místností již v době kupování tohoto bytu měla vchod zazděný a byla přístupná pouze z „parádního“ rohového pokoje v bytě. To umožnilo umístění kuchyňské linky v zadní části.

FOTO: Jan Míka a časopis Bydlení mezi panely

Vrátit bytu původní noblesu

Byt byl po částečné rekonstrukci, takže původní špaletová okna a dřevěné dveře a podlahy nahradily novodobé materiály. Záměrem bylo je adekvátně nahradit a bytu vrátit noblesu z dob jeho vzniku.

Mírně technický vzhled bytu dodávají opískované litinové radiátory a betonová stěrka.

FOTO: Jan Míka a časopis Bydlení mezi panely

Kuchyň našla útočiště v jednom z pokojů.

FOTO: Jan Míka a časopis Bydlení mezi panely

Okna a dveře byly nově vyrobeny na míru. U dveří byl navržen nadsvětlík, a to z důvodu prosvětlení chodby i koupelny.

Vstupní jednokřídlé dveře byly rovněž nahrazeny replikou původních dvoukřídlých.

Zajímavě a velmi jednoduše je řešena i knihovna.

FOTO: Jan Míka a časopis Bydlení mezi panely

Znovu samostatná toaleta

Průchod mezi ateliérem a „parádním” pokojem byl rozšířen. V nejmenším pokoji, kde se historicky nalézala kuchyně, byla nově situována ložnice.

Minimalisticky pojatá ložnice

FOTO: Jan Míka a časopis Bydlení mezi panely

Přáním majitele bylo také samostatné WC, které se z koupelny přesunulo do původní spíže.

Koupelna se vyznačuje jednoduchostí a čistotou tvarů.

FOTO: Jan Míka a časopis Bydlení mezi panely

Jednoduše a prakticky byl pojat i sprchový kout.

FOTO: Jan Míka a časopis Bydlení mezi panely

Mírně technický vzhled bytu dodávají opískované litinové radiátory, dubová průmyslová mozaika a betonová stěrka na podlaze ateliéru, v koupelně a WC i na stěnách.

Při rekonstrukci byla na stěnách odkryta vrstva původní malby, která na jedné stěně zůstala zachována a tvoří dekoraci bytu.

Helena Míková Hexnerová Na fakultě stavební ČVUT v Praze vyučuje budoucí architekty. Je členem asociace pro urbanismus a územní plánování, členem České komory architektů a Obce architektů. Ve svých návrzích preferuje jednoduchost, účelnost a čistotu stylu. Spolupráce s klientem je pro ni vždy výzvou. Hledání výsledné podoby skrze vzájemnou komunikaci a inspiraci dává možnost vzniknout projektům, které mají přesah a duši.