„Tak trochu svobodomyslná představa o tom, jak by bylo hezké žít bez dluhů a bez pocitu vázanosti k určitému místu nás s manželem přivedla k myšlence řešit naši bytovou otázku nájemním bydlením. Navíc aktuálně vysoké ceny bytů nás v tom jen utvrdily,” podotýká architektka Petra Kocourková ze studia Mooza architecture.

Chodba nabízí dostatek prostoru.

FOTO: Václav Kahoun a časopis Bydlení mezi panely

Takže když se kamarád manželů zmínil o tom, že má byt, který pronajímá, a který by potřeboval zrekonstruovat, netrvalo dlouho a dohodli se.

Zajímavé pojetí šatny

FOTO: Václav Kahoun a časopis Bydlení mezi panely

Investici si postupně odbydlí



„Byla to příležitost upravit byt, v kterém budeme bydlet tak, aby nám maximálně vyhovoval a zároveň se vyhnout vysoké vstupní investici nutné k nákupu bytu. Dohodli jsme se, že rekonstrukci zařídíme a zaplatíme a následně pak budeme v bytě několik let bydlet za snížené nájemné a investici si tedy postupně odbydlíme,” doplňuje základní informace architektka.

Kuchyně je od předsíně oddělena pouze na míru vyrobenou skříní.

FOTO: Václav Kahoun a časopis Bydlení mezi panely

Polovina bytu je otočená do poměrně rušné ulice a polovina do klidu sdílené zahrady a zeleně dalších zahrad u vilek.

Celý byt je zařízen v neutrálních materiálech, jako je například bílá laminovaná dřevotříska.

FOTO: Václav Kahoun a časopis Bydlení mezi panely

Vznikla základní potřeba uspořádat dispozici bytu tak, aby obytné místnosti, které budou manželé používat aktivně, byly orientovány do zahrady a ostatní do ulice. Toho se podařilo dosáhnout přemístěním záchodu a koupelny do středu dispozice. Na jejich místě pak mohla vzniknout kuchyně osvětlená hned třemi okny.

Zaujmou i dýhová svítidla, která pro novomanžele vyrobili kamarádi jako svatební dar.

FOTO: Václav Kahoun a časopis Bydlení mezi panely

Kuchyně je od předsíně oddělena pouze na míru vyrobenou skříní, která je podle potřeby přístupná buďto z předsíně, nebo z kuchyně. Obsahuje kotel, tyč na kabáty a tašky, lednici a spoustu dalších úložných prostor.

Požadavek majitele

Jediným požadavkem majitele bytu bylo zachovat možnost v budoucnu pronajímat byt více studentům nebo mladým lidem a tedy zachovat dostatečné soukromí.

Byt měl v původním stavu dvě koupelny, což by bylo v případě sdíleného života více lidí výhodou. Dvě koupelny jsou ale pro mladou rodinu v takto malém bytě zbytečným komfortem, proto je v nové dispozici jedna využita jako komora. Je ovšem upravena tak, že v případě potřeby nebude složité z ní koupelnu opět vytvořit.

Velká okna pouštějí do ložnice dostatek světla.

FOTO: Václav Kahoun a časopis Bydlení mezi panely

Dodáním kuchyně do jednoho z pokojů otočených do ulice je tedy možné byt pomyslně rozdělit na dvě samostatné jednotky pro pohodlný sdílený nájem.

Byt je zařízen v neutrálních materiálech, jako jsou bílá laminovaná dřevotříska a masivní borovicové dřevo na nábytku vyrobeném na míru a keramické obklady a dlažby v základních rozměrech i barvách.

Byt měl původně koupelny, jedna malá současným majitelům stačí.

FOTO: Václav Kahoun a časopis Bydlení mezi panely

Původní kvalitní dřevěná podlaha zůstala zachována. Jednotlivé parkety byly dokonce nalepeny na OSB desce, takže bylo možné vyříznout díl podlahy ze zmenšované ložnice a opět ho položit v nové kuchyni, kde bez viditelného přechodu navázal stejnou barvou i vzorem na stávající podlahu obývacího pokoje.

FOTO: Václav Kahoun a časopis Bydlení mezi panely

„Tento neutrální základ byl doplněn živějším kusovým nábytkem, květinami, knihami a předměty, které máme rádi. Například dýhovými svítidly, která pro nás vyrobili kamarádi jako svatební dar. Nebo plakátem britského grafika Henryho Riverse, který je vytištěný na folii a nalepený na skleněný předěl mezi koupelnou a předsíní,” konstatuje architektka.

Architektka Petra Kocourková V roce 2013 stála spolu s Klárou Císařovskou u zrodu zmíněného studia. Může se pochlubit autorizačním razítkem a tak se často věnuje návrhům domů a tvorbě dokumentací pro stavební povolení. Krom toho dokáže vyladit k dokonalosti i interiér. Cit pro kombinace materiálů a barev se projevuje i na elegantním stylu oblékání. Studovala na pražské FA ČVUT a pracovní zkušenosti nabírala mimo jiné i ve španělské Barceloně a v Německu.