Luxusní dvoupodlažní byt propojuje modernu s odkazy na původní atmosféru místa

Mladý designér a architekt Petr Siedlaczek si na nedostatek klientů nejen nemůže stěžovat, ale dokonce za nimi jezdí i po světě. Do Anglie, do Číny. Ale my jsme se s ním sešli v luxusním, dvoupodlažním a podkrovním bytě s terasou v Praze na Smíchově. K Vltavě a metru asi tak stejně daleko.