Hitem dekorací letošního jara je plameňák a sytě růžová barva

Dekorace spojené se svátkem sv. Valentýna či Velikonocemi nabízí do soboty veletrh For Decor and Home na výstavišti v pražských Letňanech. Návštěvníci zde najdou inspiraci nejen pro byt, ale i zahradu. Na ploše 4200 metrů čtverečných je k vidění 65 expozic s dekoracemi a dárkovým zbožím.