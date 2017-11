Přestože žijeme v 21. století, stále mají někteří klienti ke dřevostavbám zdrženlivý postoj. Když architekt navrhl právě tuto variantu, manželé neváhali ani chvíli.

Věděli, že architekt má i se dřevostavbami letité zkušenosti, a co víc, právě tento stavební systém nabízí velkou úsporu místa, protože obvodové stěny mají obvykle menší tloušťku než u „klasické“ zděné technologie. To ocení zejména stavebníci, kteří staví na menším pozemku a řeší doslova každý centimetr.

Terasu i vstup do domu doplňují jednoduché pergoly, které ladí s barvami světlé fasády.

Přestože byly nároky rodiny velmi vysoké, nebylo třeba navrhovat zcela individuální projekt.

Nakonec zvítězila zlatá střední cesta, kdy ke spokojenosti všech členů rodiny stačilo upravit typový dům.

Členitý půdorys a barevná kontrastní fasáda přispěly k oživení domu.

Když na klíč, tak se vším všudy

To, že žijeme v hektické době, platí i pro tuto rodinu. Protože jsou oba manželé hodně zaměstnáni svou prací, chtěli si stavbu domu co nejvíce ulehčit. Rozhodli se ji realizovat „na klíč“, a to včetně oplocení, venkovní dlažby a zahradních úprav.

Kvalitní a vhodná svítidla jsou nezbytnou, ale často opomíjenou součástí interiéru.

Vyhnuli se tak chybám, které ve snaze ušetřit dělají někteří stavebníci ve chvíli, kdy si na jednotlivé práce začnou postupně najímat další a další party řemeslníků.

Kdo má se stavbou domu nebo i jen rekonstrukcí bytu vlastní zkušenost, dá nám určitě za pravdu. Ne vždy se to vyplatí. Jeden dodavatel rovná se jeden partner pro jednání, což klient ocení nejen v průběhu stavby, ale také například při případných reklamacích.

Obývací pokoj je otevřený do tří světových stran.

Zvenku kontrasty, uvnitř harmonie

Už při prvním pohledu zaujme dům optickým rozdělením do dvou částí. Studené odstíny té dominantní doplňuje v přízemí vystouplá část, na kterou architekt použil materiál, který se, jak sám prozradil, těší u klientů stále větší oblibě – speciální dekorativní omítku s příjemně teplým dekorem dřeva.

Galerie propojující obývací pokoj a podkroví je nejen designovým, ale také praktickým prvkem, který do celého domu přivádí dostatek denního světla.

Čisté bílé stěny kontrastují s dřevěnou podlahou a tmavými rámy oken.

Interiéru pak vévodí otevřený prostor propojující kuchyni, jídelnu i obývací pokoj. Ten je navíc propojen s podkrovím galerií, příjemným prvkem je pak celoskleněné zábradlí podtrhující otevřenost a vzdušnost celého interiéru. „Čisté“ bílé stěny kontrastují s dřevěnou podlahou a tmavými rámy oken.

Moderním a stále oblíbenějším řešením koupelny je sprchový kout, kde voda stéká přímo na zkosenou dlažbu a do kanálku. Toto řešení ocení i lidé s omezenou schopností pohybu, například senioři.