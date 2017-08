Ministerstvo ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí chce do konce roku 2019 motivovat občany k výměně minimálně 35 tisíc ekologicky nevyhovujících kotlů. Proto letos vypsalo tzv. 2. výzvu. O tu první byl v loňském roce velký zájem a některé kraje nemohly vyhovět všem žadatelům.

Odborníci, ať už z řad poskytovatelů energií, nebo výrobců a dodavatelů dotovaných výrobků, proto vřele doporučují s podáním žádosti o dotaci neotálet. Administrátory dotačního programu jsou kraje, a právě tam je třeba žádosti směřovat.

„Obecně platí, že kdo dříve podá žádost a splňuje veškeré podmínky programu, včetně dodání potřebných materiálů, např. revizní zprávy, tomu je dotace přiznána,” říká Michaela Trávníčková ze společnosti E.ON Energie.

Každý kraj má pro tento účel vyčleněného kompetentního člověka. Státní fond pro životní prostředí v tomto směru očekává, že většina žádostí bude vyřizována elektronickou cestou. Prvním z regionů, který začne dotace přijímat, je Karlovarský kraj, a to od 30. srpna. Nejpozději do konce letošního roku by měly příjem žádostí spustit všechny kraje. Podmínky jednotlivých krajů na čerpaní dotací se nicméně mohou lišit, proto je důležité bedlivě sledovat informace z regionů.

„Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Dotace jsou tedy určeny na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nízko-emisní kotle na biomasu, kombinované automatické kotle na uhlí a biomasu, plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla,” upřesňuje Michaela Trávníčková.

Kolik lze získat



Ve druhém kole mají žadatelé možnost získat dotaci ve výši až 120 000 Kč. Použít ji mohou na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace. Nově není třeba realizovat mikroenergetická opatření, jako například dílčí výměnu oken nebo zateplení střechy.

Lidé v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším mají navíc nárok na bonus 7500 korun. Kdo se rozhodne zkombinovat kotlíkovou dotaci s dotací na některé nízkoenergetické opatření z programu Nová zelená úsporám, může obdržet další bonus.

„Pokud se majitel rodinného domu rozhodne, že vedle výměny kotle provede i některé z dílčích opatření z programu Nová zelená úsporám, například vymění okna, dveře nebo zateplí strop nad nevytápěnou půdou, získá kromě kotlíkové dotace další bonus ve výši 20 000 korun, v případě instalace nového kombinovaného kotle dokonce až 40 000 korun,“ radí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí.

Seznam dotovaných výrobků a technologií občané naleznou například na serveru Státního fondu životního prostředí ČR: https://svt.sfzp.cz/, kde je pravidelně aktualizován. Většina výrobců a dodavatelů, na jejichž výrobky se dotace vztahují, tuto informaci ovšem také uvádí, například na svých webech.



S odborníkem je to snazší a pohodlnější



Ačkoli ministerstvo životního prostředí prostřednictvím státního fondu nabízí podrobné informace o tom, jak při podávání žádosti na krajském úřadě postupovat, mnoho prodejců, ale i poskytovatelů energií nabízí vlastní poradce a odborníky, eventuálně přímo službu podání žádosti o kotlíkovou dotaci na klíč.

„Za zákazníka vyřídíme celou kotlíkovou dotaci. Počínaje pořízením fotodokumentace stávajícího kotle na pevná paliva přes přípravu a podání žádosti o dotaci, realizaci výměny tepelného zdroje až po závěrečné vyúčtování. Od zákazníka budeme potřebovat pouze nezbytně nutnou součinnost při kompletaci závěrečných dokladů pro vyúčtování. V současné době naše společnost eviduje stovky žádostí a větší část máme již připravenou pro podání,“ vypočítává Radek Starý, manažer programu Kotel s dotací energetické skupiny innogy.

Řešením může být litinový kotel

Majitelé kotlů na tuhá paliva, kteří by si rádi pořídili nový a získali na něj dotaci, mají možnost vybrat si litinový, pro který mluví dlouhá životnost, snadná opravitelnost a v některých konkrétních případech možnost setrvání u dosavadního typu paliva.

Pozor ovšem, jak již bylo řečeno, aby bylo možné zažádat na nový litinový kotel dotaci, je třeba volit pouze mezi dotovanými modely. Ty buď spalují biomasu, anebo kombinovaně biomasu a uhlí, ovšem musí mít automatické plnění.

„Je doporučeno vybrat kotel se stejným výkonem, jako měl kotel původní, popřípadě zohlednit provedená mikroenergetická opatření, která mohla v mezičase snížit energetickou náročnost budovy (například zateplení, výměna oken atd.),” doporučuje Martin Hurtík ze společnosti Viadrus.

V případě volby kotle na pelety a uhlí je třeba ovšem počítat s tím, že je potřeba mít připravené poměrně velké skladovací prostory v blízkosti kotelny a také kotelna musí být dostatečně velká, protože kotle na pevná paliva jsou poměrně velké. Takový kotel může na výšku přesáhnout 170 cm a na šířku 140 cm.

Z pohledu dotací vychází z kotlů na tuhá paliva nejlépe automatický kotel na dřevní pelety, protože zákazník zaplatí ze svého nejmenší částku. Počítáno s příspěvkem ve výši až 120 000 Kč + eventuálním příplatkem za prioritní území.