Terorista z britského Manchesteru Salman Abedi prošel proměnou před pár lety, když se jeho otec vydal do rodné Libye, aby se zapojil do občanské války. Před dvěma lety Abedi přestal navštěvovat svou mešitu, její imám vypověděl, že to bylo... Celý článek Terorista Salman Abedi hájil Islámský stát»