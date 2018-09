Novinky

Jen málokdo, koho bychom oslovili s podobnou otázkou – co považujeme před rekonstrukcí za nejdůležitější, by uvedl nejstručnější a přitom nejobsažnější odpověď: informace.

Výběr firmy je důležitý

Právě od nich se odvíjí úspěšnost kompletní akce. Zjednodušeně řečeno – realizační firmu, které rekonstrukci bytu svěříme, vybírejme podle toho, zda jsou schopni nám poskytnout veškeré požadované informace, včetně odpovědí na naše všetečné, ale důležité otázky.

Původní stav

Bílá, šedá, černá

Klasický půdorys 2+kk vlastní tisíce lidí po celé naší republice. Manželé, kteří za námi přišli s požadavkem na kompletní rekonstrukci bytu, měli jasnou představu.

Dispozici moc neměnit a zachovat oblíbené barvy – bílou, šedou, černou, konstatuje Ing. Alena Koubová z firmy Kouba interier.

Nový stav

Prostor kuchyně více otevřen

„Notoricky známou dispozici jsme v novém stavu řešili konzervativně. Koupelna s WC je spojena, prostor kuchyně více otevřen. Zbytek bytu zůstal ve stejném rozvržení. Ale i tento byt má potenciál na radikálnější řešení. Návrh ale vždy musí vycházet z potřeb konkrétního zákazníka," popisuje Ing. arch. Radovan Demeter, který připravil celý projekt rekonstrukce.

Čelní plochy vestavěné skříně jsou zrcadlové, opticky zvětšují prostor předsíně.

„Další barvy k navržené a realizované škále vnesou do interiéru květiny, obrazy i samozřejmě bytový textil. Fotografie interiéru totiž vznikly těsně po dokončení rekonstrukce, a tak majitelé bytu ještě neměli možnost zrenovovaný byt patřičně ozvláštnit a zútulnit."

Mnohé prvky na hranici životnosti

Důvodem rekonstrukce bytu byl pro manžele především jeho technický stav a designová zastaralost. Byt byl pečlivě udržovaný, nicméně umakartové jádro a elektroinstalace byly na hranici životnosti.

Též plastová okna byla jedna z prvních, která se u nás dělala, realizační firma naplánovala proto i jejich výměnu za nová.

V bytě byly, kromě vyzdění nové dispozice, realizovány veškeré instalace, podlahy, štuky a sádrokartonové podhledy a dveře, včetně vstupních bezpečnostních.

Místo vany sprchový kout

„Dispozičně jsme zachovali 2+kk, koupelnu jsme spojili s WC a místo vany je nově vyzděný sprchový kout. Příčka částečně oddělující kuchyň od pokoje v nové dispozici není, snažili jsme se do kuchyně dostat denní světlo," popisuje Demeter.

Místo vany byl umístěn sprchový kout.

Do koupelny jsou osazeny dveře posuvné do pouzdra, což v tomto bytě rozhodně ušetří místo. Pračka má nově místo v kuchyni, je vestavěna do spodních skříněk.

Směr rekonstrukce byl jasný

Majitelé měli byt původně řešený v bílé a šedé, barvách, které mají rádi. Takže směr, kterým se vydala realizační firma, byl jasný. V celém bytě je jako základ vinylová podlaha v dekoru šedého dřeva.

Kombinace odstínů

„Velkoformátový obklad je šedý a černý, imitace kamene. V koupelně jsme tyto dva odstíny nakombinovali a v kuchyni jsme použili ten tmavší. Nakonec jsme obložili celou zadní stěnu kuchyně, vypadá to mnohem lépe, než kdyby byl obklad ukončen někde v úrovni spodních skříněk. A navíc je to praktické,“ popisuje architekt.

Ing. Alena Koubová *1979 Absolventka Fakulty stavební ČVUT. Od dokončení studií se zaměřuje na rekonstrukce bytů a interiéry. Od roku 2007 pracuje v rodinné firmě, řídí stavební práce. Ing. Martin Kouba *1979 Vystudoval Dřevařské inženýrství na ČZU. V roce 2003 začal navrhovat a vyrábět nábytek. V roce 2006 založil společnost Kouba interier, která se zaměřuje na návrhy a zakázkovou výrobu nábytku.

Ing. arch. Radovan Demeter *1988 Je absolventem oboru architektura a urbanismus na Technické univerzitě v Bratislavě. V rodinné firmě pracuje na stavebních zakázkách a úspěšně zpracovává návrhy interiérů pro klienty firmy.