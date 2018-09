Novinky

Oslovil nás mladý čtenář, který pro sebe a partnerku zakoupil byt v panelovém domě a potřeboval poradit s jeho kompletní rekonstrukcí.

Majitelé bytu sami vybourali v bytě celé jádro, což byla původně koupelna, WC a kuchyně. Rekonstrukce bytu spočívá v tom, že by čtenáři potřebovali, aby byt vyhovoval čtyřčlenné rodině.

Původní kuchyň

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

Nové dispozice

To znamená, že je třeba navrhnout novou dispozici tak, aby v bytě byly dvě ložnice, menší pro rodiče a větší pro děti. Čtenář nepreferuje velkou kuchyňskou linku a určitě by propojil kuchyni s obývacím prostorem.

Původní koupelna

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

Dalším oříškem je řešení úložných prostor, kterých potřebují hodně, a to i na kola a jiné vybavení. Stylově nejsou vyhraněni a rádi by našli řešení, které by jim nejvíce vyhovovalo. Přinášíme tři varianty možného řešení kompletní rekonstrukce panelového bytu.

Stav po vybourání jádra

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

1. Obývací kuchyně s jídelním koutem

„Základem nové dispozice je koupelna a WC, které jsem navrhla téměř na totožné místo, ovšem oba prostory jsou přístupné z předsíně. Koupelna je navíc průchozí a vstupuje se přes ni do ložnice rodičů.

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

V levém pokoji po vstupu by byl dětský pokoj, a to ještě částečně přepažen tak, že vznikne malý prostor, který by sloužil nejen jako prostor pro kola a jiné sportovní vybavení, ale i pro úklidové prostředky," poznamenává Kateřina Mlejnková.

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

Do koupelny se vejde i pračka

„V pravé místnosti po vstupu jsem navrhla obývací kuchyni s jídelním koutem. V celém bytě je použita podlahová krytina 2TEC2 a systém posuvných dveří. Koupelnu jsem dimenzovala tak, aby se vešla nejen vana a umyvadlo, ale i pračka předem plněná (60x60 cm), kterou čtenář vlastní a v bytě s ní počítá," doplňuje návrhářka.

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

V prostoru mezi koupelnou a toaletou tak vznikl i výklenek, který by sloužil jako prostor pro vestavěnou skříň přístupnou z ložnice. Navíc je zde počítáno s rozvodem vody a odpadu do kuchyně. Obývací kuchyně je minimalistická, nejsou zde žádné zbytečné skříňky, pouze kuchyňská linka s jídelním stolem a dvě malé pohovky s TV. Spotřebiče v kuchyni jsou všechny vestavěné.

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

2. Stěna z luxfer

Oproti první verzi je ve druhém návrhu rozdíl především v přehození funkce velkých pokojů, což umožňuje vytvořit samostatný vstup do ložnice, tentokrát z kuchyně. Koupelna tak už není průchozí.

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

Část kuchyňské linky je od obývacího prostoru oddělena stěnou z luxfer. V obývací části tak vzniká nový úložný prostor kolem TV a je i více prostoru pro sedací nábytek.

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

3. Ložnice na úkor koupelny

Třetí varianta se zabývá tím, že bude vytvořeno malé zádveří, čímž vzniknou nejen dva malé prostory – předsíň a šatna přístupná z chodbičky –, ale právě i chodba, která směřuje do pravé části bytu, kde je navržena koupelna a ložnice.

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

Důležitým prvkem pro tuto realizaci je vytvoření „pódia", pod kterým je rozvod vody a odpadu do koupelny. WC bylo ponecháno na stávajícím místě.

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

Koupelna s vanou

V chodbě je vytvořen výklenek pro pračku a eventuálně i sušičku, která by byla nad pračkou. Koupelna je s vanou, která má pevnou sprchovací zástěnu a umyvadlo. Dělicí příčky zde tvoří stěny z luxfer, ta koupelnová by měla mít ideálně posuvné dveře.

Na kuchyň navazuje jídelní kout

Kuchyňská linka je zde malinká, obepíná sloup s rozvody vody a odpadu. Přímo na ni navazuje jídelní kout alespoň pro čtyři až šest osob. Dále je pak u stěny nábytek pro uložení drobných věcí a knih spolu s TV. S ohledem na malý prostor by zbylo místo na jedno až dvě křesla.

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

Jako v předchozích variantách

Ložnice je v místnosti, která se zmenšila právě o vytvořenou koupelnu s chodbou, dětský pokoj spolu s komorou jsou umístěny podobně jako v předchozích variantách.

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

Kateřina Mlejnková – návrhy nábytku a vybavení interiérů

Hlavním oborem a zároveň také jejím velkým koníčkem je navrhování nábytku a interiérů, jejich následná realizace se vším, co s vybavením interiérů více či méně souvisí a co vlastně dělá domov domovem. V letech 1997–2001 absolvovala SUPŠ obor nábytkářství. Od roku 2001 se zabývá projektováním interiérů a bytovým designem.