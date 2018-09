Karolina Černá, Právo

Většina pojišťoven vyžaduje ve svých podmínkách u pojištění domácnosti proti krádeži zabezpečení dveřmi 3. a 4. bezpečnostní třídy. Pokud nedodržíme úroveň zabezpečení, porušujeme pojistné podmínky.

Bezpečnostní dveře Top Secur bezpečnostní třídy 2 disponují tloušťkou křídla 80 mm. Dveře vynikají aplikacemi a doplňky z ušlechtilé oceli, mezi něž patří mj. praktické madlo. Cena od 56 880 Kč.

Jsme-li zabezpečeni více, než pojišťovna požaduje, můžeme získat zajímavé slevy za způsob zabezpečení – kvalitní zajištění někdy přispívá k nižším platbám pojistného při faktu vyššího plnění v případě pojistné události.

Proto je lepší před nákupem bezpečnostních dveří zajít do pojišťovny a zjistit si potřebnou míru zabezpečení domu nebo bytu ve vztahu k pojistným podmínkám.

Bezpečnostní třída

Bezpečnostní dveře se podle evropských norem rozdělují do šesti kategorií (bezpečnostních tříd), z nichž se reálně používají čtyři podle toho, do jaké míry odolávají napadení.

Bezpečnostní dveře třídy 2. Jde o základní typ bezpečnostních dveří společnosti Hörmann. Cena od 15 741 Kč.

Odolnost, tedy bezpečnostní třída, vychází z konstrukčního know-how výrobce, kvality použitých materiálů a výrobního procesu.

V bytech, rodinných domech, firmách a úřadech se nejčastěji setkáváme se dveřmi ve 3. a 4. bezpečnostní třídě, které dnes vyžaduje většina pojišťoven z hlediska úrovně zabezpečení těchto prostor, a také jsou doporučovány seriózními výrobci. Kvalitní bezpečnostní dveře by měly splňovat protipožární odolnost dveří (30 minut). To by mělo být podloženo platnými certifikáty podle norem EU.

Bezpečnostní dveře SD 121 patří do bezpečnostní třídy 4. Jsou to nejmasivnější dveře této kategorie a mají 23 aktivních jisticích bodů. Disponují dvojitým celoplošným pancéřováním, 1mm plechem a v okolí zámku je pancéřování zesíleno speciálním plechem. Dveře mají tuhou ocelovou kostru s rámem a žebrováním. Dvojitá bezpečnostní zárubeň. Cena od 26 280 Kč.

Také zámkové cylindrické vložky a dveřní kování (štít nebo rozeta) musejí být ve stejné nebo vyšší bezpečnostní třídě jako dveře samotné.

Kvalitní bezpečnostní protipožární dveře se instalují do originálních ocelových, bezpečnostních zárubní, které jsou ze všech stran celkově vylité betonem a kotvené.

Ceny bezpečnostních dveří se pohybují podle bezpečnostní třídy, typu a vybavení od 12 000 do 26 000 Kč.

Výběr a materiál

Bezpečnostní dveře si vybíráme podle odolnosti, certifikace, kvality, životnosti a nakonec designu. Podle těchto kritérií se pozná výrobce nabízející účinné a funkční bezpečnostní dveře, které splňují veškeré požadavky na odolnost, legislativu v certifikaci a jsou vyrobené z prověřených materiálů s dlouhou životností.

Bezpečnostně protipožární dveře, které lze dodat v dřevodekoru a jsou vhodné zejména do bytů jako vchodové, třída bezpečnosti 2. Cena od 20 378 Kč.

Běžné bezpečnostní dveře jsou vyrobené z různých materiálů, často z nesourodých (dřevo, drátěný rošt nebo pletivo apod.). Nemusí být ani protipožární, nebo naopak jsou pouze protipožární a nikoli bezpečnostní. Proto je vždy lepší ptát se na složení kvalitních bezpečnostních dveří.

Kvalitní bezpečnostní dveře by měly být celokovové, dvouplášťové, s vnitřní výztužnou konstrukcí. Ta by měla obsahovat protipožární vložku. Vnější provedení je většinou lamino, dýha nebo jiné varianty povrchů.

Montáž

Ideálně by měl montáž provádět výrobce nebo subjekt autorizovaný výrobcem či výhradním zastoupením výrobce. Ale nemusí.

Pokud některá firma tvrdí, že montáž kvalitních značkových bezpečnostních dveří nutně musí provádět pouze vlastní zaměstnanci výrobce a nikdo jiný, podává zákazníkům zavádějící informace, které hraničí s neseriózním obchodním přístupem.

Interiérové vchodové dveře do bytu K330/3 v hladkém provedení – 3. bezpečnostní třída. Cena za kompletní dodávku a výměnu od 30 000 Kč.

Obavy z toho, že montážní firma, byť se prokáže pověřením od výrobce, je neseriózní, jsou na místě v případech instalací levných bezpečnostních dveří od pochybných prodejců. Pak je pravděpodobné, že autorizace od výrobce může být falešná a tato firma patrně provádí neoprávněnou činnost nebo dokonce tipuje objekty pro krádeže.

Záruku na výrobek upravuje zákon a vlastní podmínky výrobce. Na bezpečnostní dveře se často poskytuje záruka dva roky. Jsou-li uváděny vyšší záruční lhůty, obvykle se vztahují jen na určité součásti nebo mechanismy výrobku.

Interiérové vchodové dveře do bytu s dekorativními rámečky – 3. bezpečnostní třída. Cena za kompletní dodávku a výměnu od 32 000 Kč. Detail designově zpracované polodrážky se zapuštěnými závěsy (panty) u modelu K330/3.

