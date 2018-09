Novinky

V případě bytu 2 + 1 velká přání majitelů nakonec skončila velmi výraznými ústupky, kdy se nakonec rekonstrukce změnila na pouhé vybourání jádra a nové vyzdění. V těchto případech snaha po hledání nového, vhodnějšího umístění zařizovacích prvků a dalších změn postrádá smysl.

Bílý obklad je doplněn pouze několika listelami, bordurou a dlaždicemi se vzorem. K pocitu ještě většího prostoru kromě velmi světlé barvy obkladu přispívá také dostatečné osvětlení. Všimněte si zajímavého soklu za umyvadlem – nemá žádný další význam, než jemné členění prostoru. V popředí je vidět část nízkého předělu, oddělujujícího klozet.

FOTO: Jan Vávra, časopis PANEL PLUS

Majitelé bytu sice získávají novou koupelnu, ale to je tak všechno. Přitom i zde je možné nabídnout zajímavé řešení. Náklady na rekonstrukci se přitom citelně nezvýší, protože i při původním postupu, kdy se pouze provede rekonstrukce beze změn umístění, velká většina výdajů zůstává stejná.

Na mysli máme například vybourání, odvoz suti, postavení nových příček, zařizovací předměty a podobně. Razantní řešení ale vyžaduje odvahu na rozsáhlejší změny. Úprava bytového jádra si pak vyžádá řadu dalších navazujících stavebních úprav. Právě tak tomu bylo i v tomto případě.

Něco za něco

Hledání nové podoby bytu musí provázet pečlivé zvážení souvislostí. Zejména v případě, že nová podoba bytového jádra bude ovlivňovat využití některých dalších částí bytu. Tato situace nastala i v našem případě. Prioritou majitelky bytu bylo zvětšení koupelny, což si vynutilo některé další kroky. Z pohledu užívání bytu bylo zásadním rozhodnutím přičlenění původní průchozí chodbičky do kuchyně ve prospěch koupelny. Tím pádem zůstává jediná přístupová cesta do kuchyně přes obývací pokoj.

Původní dveře byly zazděny jen z poloviny a výsledkem je tato zajímavá nika. Doplněna osvětlením a skleněnou poličkou dokáže navodit zajímavou, náladovou atmosféru koupelny.

FOTO: Jan Vávra, časopis PANEL PLUS

Dveře nejsou překážkou

Druhým místem, které provázely výrazné stavební úpravy, byla stěna mezi kuchyní a sousedícím pokojem. Bylo nutné posunout dveře, které by se jinak dostaly do míst koupelny. Jak moc bude posunutí dveří jednoduché, záleží na typu stěny. V tomto případě byla příčka nosná, což znamenalo nejnáročnější variantu.

Kuchyně rekonstrukcí sousedícího jádra netratila. Nový prořezaný otvor do obývacího pokoje jí naopak dodává na prostoru.

FOTO: Jan Vávra, časopis PANEL PLUS

Nezbytný byl i statický posudek. V rámci současných technologických možností bývá zpravidla řezání nosného panelu povoleno, případně je konkrétněji stanoven postup. Za vyříznutí otvoru zhruba o velikosti standardních dveří zaplatíme kolem 15 – 20 000 korun. V řadě případů to jsou velmi efektivně vynaložené peníze, díky kterým je možné byt účelněji navrhnout.

Koupelna pro více řešení

Protože řešení původního bytového jádra bylo hlavním cílem rekonstrukce bytu, soustředilo se maximum pozornosti právem právě sem. Vzhledem k velikosti bytu bylo možné vyhovět přání majitelky a spojit toaletu a koupelnu dohromady. Do koupelny bylo dále umístěno umyvadlo, vana a pračka.

Spojení toalety s koupelnou ocenila také předsíň, kde ubyly jedny dveře, které v poměrně malém prostoru, navíc v těsné blízkosti vstupních dveří, byly vždy potenciálním místem komplikací.

V chodbě byla postavena nová vestavná skříň s prosklenými plochami, opticky zvětšujícími prostor. Skutečnost, že zde ubyly dvoje dveře, předsíni prospěla.

FOTO: Jan Vávra, časopis PANEL PLUS

Rekonstrukci jádra se souvisejícími stavebními úpravami provázela řada doplňkových prací – mezi nezbytné patří položení nové podlahy v předsíni, nové rozvody a řešení osvětlení a finální úprava všech stěn. Vstupní část bytu se pak ale příchozím prezentuje na požadované úrovni.

Shrnutí:

Původní stav

Zvětšení koupelny v tomto typu panelových bytů s sebou nese nelehké rozhodnutí: buď se zřeknete přímého vstupu do kuchyně a budete chodit přes pokoj, nebo zmenšíte velikost kuchyně skutečně na minimální únosnou hranici. Nevýhodou původního stavu byly také čtvery dveře v předsíni.

Před rekonstrukcí

FOTO: Časopis PANEL PLUS

Nový stav

Rekonstrukce bytu vycházela ze základního požadavku poskytnout koupelně více prostoru. Její zvětšení na úkor vstupu do kuchyně by bylo možné i při zachování samostatné toalety, zde se však majitelka bytu rozhodla pro spojení. Klozet zůstal v koupelně umístěn zcela vpravo na svém původním místě, částečně skryt za nízkou příčkou.

Po rekonstrukci

FOTO: Časopis PANEL PLUS

Pokud by vám nevadilo bližší sousedství klozetu a umyvadla, nabízela by se šance vyměnit pozici pračky a klozetu. Přínosem by byla možnost využít celou pravou část koupelny pro umístění pračky, která by mohla být zabudována například v policovém systému. Tím by koupelna získala úložný prostor navíc.

Podmínkou úprav bylo vyřezání nového dveřního otvoru v nosném panelu mezi kuchyní a pokojem. Otvor zůstal volný, bez osazení dveřmi.

V rámci stavebních úprav byla také posunuta nenosná příčka mezi oběma pokoji. Výsledkem je větší velikost obývacího pokoje. Ložnice přesto zůstává dostatečně velká, navíc byla doplněna o vestavnou skříň, zabírající celou plochu stěny. Jedinou daní, kterou musela ložnice zaplatit, byla ztráta samostatného vstupu přímo z chodby.