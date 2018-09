Novinky

Dnešní mladí rodiče již zpravidla považují odpovídající vybavení dětského pokoje za nezbytnost. Kdy o podobě dětského pokoje začínáme přemýšlet? Je to různé. Někdo pořizuje vybavení dětského pokoje hned s narozením dítěte – často i o řadu měsíců dříve. Takové vybavení nám s minimálními změnami vydrží do doby, než začne dítě lézt, stavět se a chodit. Do této doby musíme pokoj upravit tak, aby byl pro malého neposedu bezpečný.

Naši pozornost si zaslouží okna, elektrické zásuvky, ostré předměty a hrany, stejně tak jako nebezpečné předměty a skříňky s příliš lákavým obsahem. V této době nabývá na významu typ podlahové krytiny, protože právě na zemi bude malé dítě trávit převážnou dobu z dlouhé řady následujících měsíců.

FOTO: archiv firmy IKEA

Podlaha – základ mnoha her

Na podlahu v pokoji malého dítěte jsou kladeny vysoké nároky. Musí vyhovovat především ze zdravotního hlediska – to znamená splnit podmínku snadné a perfektní údržby. Důležité také je, aby podlaha nestudila. Na dalším místě je pochopitelně i její vzhled. V dětském pokoji, zejména u malých dětí, stále zůstává oblíbenou podlahovou krytinou celoplošný koberec. V jeho prospěch hovoří teplost a měkkost povrchu a na nás pak už jen záleží zvolit typ, který půjde snadno vysávat.

Dětské pokoje jsou také místem, kam se z celého bytu nejčastěji dává korek. V jeho prospěch hovoří zdravotní nezávadnost, tepelně–izolační schopnosti, opět snadná údržba a na rozdíl od některých jiných také měkkost povrchu. Určitě bychom mohli zvolit také marmoleum – zcela přírodní podlahovou krytinu podobnou linoleu. Ke všem ceněným vlastnostem u marmolea připočtěme ještě antibakteriální povrch a velmi dlouhou životnost bez změny vzhledu.

FOTO: archiv firmy Gazel

Také v dětských pokojích se pochopitelně setkáme s dřevěnými a laminátovými podlahami, které dnes patří stále mezi nejžádanější. Tyto podlahy v dětském pokoji zpravidla doplňujeme kusovými koberci.

Dítě není dospělý

Největších prohřešků jsme se při zařizování dětských pokojů dříve dopouštěli u nábytku. Dětský pokoj není žádné odkladiště nepotřebných částí vybavení z ostatních místností bytu. Právě dětský pokoj má z pohledu vybavení své jasné požadavky. Musíme si uvědomit, že to není pokoj pro dospělého.

Dětský pokoj můžeme přirovnat k domu uvnitř domu, dítě zde spí, baví se s kamarády, hraje si, učí se, odpočívá i sní. A to vše se odehrává v jednom pokojíku. Důležité je proto, aby byl zařízen odpovídajícím způsobem k věku dítěte. Zdá se vám to jako samozřejmost? Byli byste možná překvapeni, jak často se dopouštíme chyby tím, že se snažíme pokoj zařídit takzvaně nadčasově – aby dlouho vydržel. Dítko ovšem více ocení, pokud mu pokojík vyhovuje ergonomicky a pokud zde může provádět své oblíbené aktivity odpovídající jeho věku i osobnosti. A právě tato kritéria splňují „pokojíky, které rostou s dětmi“.

Můžeme je přestavět (potomek nám roste), obměnit (přírůstek do dětského pokoje) nebo úplně změnit (měníme adresu). A navíc nebudeme řešit problém, jak se vším původním vybavením naložíme. Musíme však počítat s tím, že tyto „chytré“ systémy jsou dražší než univerzální neměnné díly dětského nábytku, investice se nám ale vrátí.

Taková řešení umožňují nejen funkční výbavu pokoje, ale s jejich pomocí je možné navrhnout pokojík skutečně přesně na míru pro dané dítě.

Dejte na názor dítěte

I malé děti mají svůj názor a umí dát najevo, jaké věci se jim líbí. Zkuste tedy zajít se svými dětmi do vzorové prodejny nábytku. Můžete krásně vypozorovat, že děti se okamžitě zorientují a jasně dají najevo, co se jim líbí a v jakém pokojíčku se cítí nejlépe.

Vybavení dětského pokoje bychom tedy měli vybírat společně s dítětem a jeho volbu jemně korigovat. Vybrat může třeba barvu stěn nebo vzor tapet, rozhodnout se samo může například o tom, zda by chtělo z lůžka skluzavku a podobně.

FOTO: archiv firmy Alax

Samozřejmostí je zdravotní nezávadnost kompletního vybavení. Dětský nábytek vybírejme tam, kde jsou schopni nám poradit. Výhodné je, pokud firma spolupracuje s architektem, který dokáže pokoj navrhnout nejen podle rozměrů, ale také podle potřeb, věku a typu dítěte. Výhodné je, můžeme-li na stejném místě vybírat i doplňky – tapety, bytový textil, povlečení a podobně.

Prostor i povahové vlastnosti

Správně zvolené vybavení dětského pokoje nabídne více, než jen splnění základních potřeb. Ideální je, pokud současně dokáže rozvíjet zájmy dítěte a bude odpovídat jeho aktivitám. Tak můžeme nejen správně rozvíjet jeho schopnosti, ale do určité míry je i usměrnit. Chlapec, který chvilku neposedí, určitě ocení umístění koše a balón nebo třeba zavěšenou síť či skluzavku. Stejně starý vrstevník si třeba bude raději malovat nebo číst. To vše by mělo vybavení pokoje respektovat.

Všechny děti bez rozdílu povah pak ocení tak oblíbené schovávačky. Určitě se nemusí jednat jen o deku a hrst kolíků – také skrýše mohou mít doslova profesionální podobu. Více dětí v jednom pokoji?

Skvělá jsou zejména řešení s různě zvýšenými lůžky, která z praktických a prostorově úsporných důvodů ocení nejen rodiče, ale snad i úplně všechny děti. Právě proto jsou zvýšená lůžka oblíbeným řešením i v pokojích jedináčků. Problémem pochopitelně není ani návrh začlenění náhradních lůžek, která budou počítat s občasným přespáním některého z přátel dětí.

FOTO: archiv PANEL PLUS

Úměrně věku

Slovem, které ve spojení s dětským pokojem a jeho obyvateli vyvolává nejvíce problémů, je určitě úklid. Je pochopitelné, že výčet aktivit, které tento mnohdy nevelký prostor musí zvládat, se bez odpovídajícího zázemí neobejde. Ideální je, když můžeme ukládání například objemnějších nebo sezónních věcí řešit mimo dětský pokoj – důležité je, aby zde vždy zůstal dostatečný volný prostor ke hrám, návštěvám kamarádů, kteří se musejí mít kde posadit a podobně.

V pokoji vždy najde uplatnění komoda a šatní skříň. Pokud to není jinak možné a věcí je více, raději zvolíme vestavěnou skříň, než abychom pokoj plnili dalšími objemnými kusy nábytku. Úložné prostory na hračky volíme úměrně věku.

Osvědčují se především kontejnery s víky, kam je možné drobnější hračky snadno posbírat a rychle uklidit. Neočekávejme, že především menší děti budou hračky vyrovnávat do otevřených polic. U starších dětí je důležité vyčlenit stabilní místo na ukládání školních pomůcek.

V dětském pokoji se také výborně osvědčí tolik známý němý sluha – pro dítě bude jasně určené místo odkládání svršků srozumitelnější, pro rodiče určitě příjemnější, než hromada zváleného šatstva kdesi v rohu.