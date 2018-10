Gisela Růžičková, Právo

Trváme-li na přírodní podlahové krytině splňující požadavky na moderní vzhled i funkční vlastnosti, nic nezkazíme, rozhodneme-li se pro marmoleum. Patří mezi ekologické podlahové krytiny, jež přispívají ke zdravému bydlení.

To vše díky nejdůležitější složce - lněnému oleji, který se míchá s pryskyřicí, dřevitou moučkou, vápencem a přírodními pigmenty. Marmoleum má ale spoustu dalších předností.

Přednosti marmolea

Každou podlahovou krytinu chceme používat co nejdéle, marmoleum nevyjímaje. V případě správné údržby vydrží toto linoleum i v náročných podmínkách, jako je provoz v kuchyni či dětském pokoji, mnoho let a přitom si zachová svůj vzhled. U podlahoviny není výjimkou životnost 20-30 let.

Výrobní technologie podlahové krytiny, zejména její konečná fáze -sušení - zaručuje pevnost a tedy vysoké zatížení od nábytku a jiných těžkých předmětů.

Výhodu, kterou ocení zejména rodiny s dětmi nebo kuřáci, je odolnost materiálu marmoleum vůči hořící cigaretě. Sám se nevznítí a ani při spadnutí nedopalku se netaví. Stopy po cigaretě odstraníme opatrným seškrábáním a pak obnovíme povrchovou ochrannou vrstvu.

Již zmíněná vysoká trvanlivost podlahy snižuje náklady ve srovnání s ostatními materiály. Podlahová krytina se dá čistit nasucho, takže šetří zhruba 30 % finančních prostředků v porovnání s jinými podlahami, na jejichž údržbu potřebujeme čisticí prostředky.

Z krytiny snadno odstraníme prach a špínu, proto si ho mohou bez obav dovolit i astmatici a alergici. Podlahová krytina totiž potlačuje rozmnožování bakterií, virů a některých mikroorganismů na povrchu krytiny.

Podstatný pro mnohé z nás je vzhled podlahové krytiny. Výhodou marmolea je nekonečná paleta barev, ale i vzorů pro každý interiér, barevná stálost, jasné a živé barvy po celou dobu. Technologie řezání vodním paprskem dovoluje realizovat i velmi složité vzory.

Při svařování podlahoviny se používá svařovací šňůra, díky níž jsou svařované spáry v podlahové krytině vodotěsné. Ve stejné barevnosti si lze vybrat i svařovací šňůru. Existují i vícebarevné svařovací šňůry, které jsou téměř neviditelné.

Základními výrobními surovinami materiálu jsou již zmíněný lněný olej, pryskyřice, dřevitá moučka a barviva. Do požadované pružnosti a pevnosti ho vytvrdí kyslík. Odtud marmoleum = přírodní materiál, který nezatěžuje životní prostředí a je biologicky rozložitelné.

Marmoleum má trvalé antistatické parametry, takže brání vytvoření statického náboje. Nadto má příznivé hodnoty elektrického odporu.

Tento typ linolea se hodí i pro instalaci podlahového topení.

Marmoleum se pokládá na rovný, hladký, celistvý, čistý a trvale suchý podklad. Při nerovném podkladu (již 2 mm) je nutné podklad vyrovnat stěrkou. K dostání je v rolích, ale také jako lamela nebo čtverec s patentovaným systémem click.

Aby podlaha splňovala veškeré funkční vlastnosti, svěříme instalaci materiálu odborníkům.