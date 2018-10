Jana Nesvadbová, Právo

„Projektant může třeba navrhnout místo obyčejné výměny drátů a vypínačů ucelený systém, tzv. inteligentní elektroinstalaci, která propojí spoustu elektrických zařízení, jako jsou žaluzie, vytápění, světla a další, tak, aby spolu zcela automaticky komunikovala. Nejen to, především takový systém ve výsledku uspoří významné množství energie v domácnosti a nezanedbatelně zpohodlní její život,“ podotýká ing. Pavel Mony ze společnosti ABB, s. r. o., Elektro-Praga.

Jak si vybrat dobrou firmu

Není nutné zadat zakázku na výměnu elektroinstalace první firmě, kterou si pozveme do bytu. Je možné si pozvat několik odborníků, posoudit jejich návrhy i přístup a podle toho se teprve rozhodnout.

Vzdy je přínosem, když nám odborník umí všechno srozumitelně vysvětlit, umí doporučit výhodná řešení a přitom nám nic nevnucuje.

Majitelé standardního bytu, kteří vědí, že si nic komplikovanějšího nemohou nebo ani nechtějí dovolit, osloví buď společnost zabývající se renovací bytů a domů, anebo přímo elektromontéra.

.:Rekonstrukce původně průmyslových prostor na tzv. loft byt.

V prvním případě budou mít většinu prací souvisejících s výměnou elektroinstalací zajištěnou, ve druhém případě si budou možná muset zajistit další řemeslníky na ostatní, neelektrikářské práce. Všechno záleží na tom, co která firma nabízí.

Jak se na akci připravit

Ať se již rozhodneme pro jakoukoliv cestu, odborník, který k nám přijde domů, vždycky ocení vyklizený byt, po jehož stěnách si už s majitelem budou moci rozkreslovat, co se kudy povede, co kde bude umístěno, atd. S pokreslenými zdmi si nemusíme lámat hlavu, protože na výměnu elektroinstalací obvykle navazuje vyštukování, malování či tapetování.

.: Rozvod elektroinstalace v rekonstruovaném bytovém jádru.

Projektant i elektrikář se potřebují při společné procházce bytem a plánování veškerých prací dozvědět dopodrobna vše o tom, kam které přístroje a zařízení umístíme. Pro představu: mnohé spotřebiče používané v koupelně a kuchyni vyžadují vlastní přípojku, což bude nutné zohlednit i při závěrečné volbě typu a velikosti jističů.

Zásuvek raději víc než míň

„Nemá cenu šetřit na počtu zásuvek. Obecně platí, že je lepší mít jich více a některé použít třeba jen dvakrát do roka, než mít pak celou domácnost opředenou kabely prodlužovaček s rozdvojkami,“ radí Radomír Beňa ze společnosti Panelreko, která se zabývá modernizací bytů.

.:Komunikační zásuvka (pro přenos dat a TV signálu) a zásuvka s ochranou proti přepětí, řada Element, barva agáve. Cena 1472 Kč.

Než oslovíme jakoukoli firmu, měli bychom tedy vědět, kde všude se instalace bude měnit, zda jen v některých místnostech, nebo po celém bytě, a také jak by měla vypadat instalace nová, tj. zda bude zasekaná do zdi, nebo vedená lištami, ačkoli poslední slovo bude mít nepochybně odborník.

Při zasekávání do zdí počítejme s mnohem větším nepořádkem během prací a vyšší cenou.

V panelovém domě může být cena zasekávané elektroinstalace až pětkrát vyšší než při jejím vedení lištami.

Zvažujeme-li variantu s lištami, připravme se na to, že lišty vypadají relativně slušně při zemi, zvláště v místnostech s plovoucími podlahami. Ovšem v okamžiku, kdy povedou k vypínačům, zásuvkám nebo až na strop k lustru, lišty danou místnost příliš nezútulní.

Zásuvky, stmívače, čidla pohybu

Volbu jističe svěříme odborníkovi, který umí vše propočítat a zná příslušné normy. Mnohem víc se už můžeme jako zákazníci podílet na volbě konkrétního typu zásuvek a spínačů.

Nejde jen o tvary a barvy, ale i nejrůznější typy. Například místo standardního vypínače světla můžeme zvolit stmívač (umožňuje plynule nastavit intenzitu osvětlení) nebo čidlo pohybu, které rozsvěcí a zhasíná světlo v místnosti automaticky, v závislosti na příchodu či odchodu osob.

.: Moderní spínače se vyrábějí v různých barvách.

U samotných zásuvek zvážíme, zda neumístit alespoň na některých místech takové, které ochraňují následně připojené přístroje před přepětím. Odborník také stanoví, kam je nutné umístit bezpečnostní zásuvky s proudovým chráničem (zásuvka se vypne ve chvíli, kdy dojde k chybě v připojeném přístroji, povinně se osazují například do koupelen).

Kolik to bude stát?

Odhadnout cenu všech prací dopředu je zpravidla obtížné, protože ji ovlivňuje příliš mnoho aspektů. Roli například hraje to, jaké materiály z hlediska obtížnosti sekání máme v bytě (bude-li se sekat). Cenu ovlivní kromě jiného i množství nově připojovaných přístrojů, které souvisejí s instalacemi.

Přesto lze zhruba říci, že u běžného třípokojového bytu s kuchyní v paneláku vychází standardní výměna elektroinstalací na 40 až 50 tisíc při vedení v lištách, při sekání je to od 80 tisíc výše.

Co si nechat ještě rozvést



Sekání během výměny elektroinstalací můžeme využít k rozvedení i dalších věcí, které s nimi více či méně souvisejí. V kuchyni a v koupelně to mohou být např. čidla, která hlídají, zda někde neuniká voda.

Kromě klasických silnoproudých zásuvek se vyplatí zvážit, kde všude také instalovat slaboproudé. Připojují se do nich mj. telefon, televize, internet. Odborníci doporučují nešetřit jejich počtem, protože i když se v současné chvíli může zdát uspořádání bytu pevně dané, mohou se naše požadavky časem změnit. V každém případě je lepší instalaci kabelovky nebo internetu spojit s výměnou elektroinstalací.

.: Přívodní kabely nemusíme vždy jen zasekávat do zdí nebo vést lištami - do mnohých interiérů se hodí i prosté „zaháčkování“ ke stropu nebo ke zdi.

Zajímavým detailem, který lze rovněž zahrnout do prací při výměně elektroinstalací, je ozvučení místností po celém bytě. V praxi to vypadá tak, že za stávající zdroj hudby (např. hi-fi soustavu) se připojí malá základna, z níž vedou kabely do všech místností a tam jsou zakončené malým reproduktorem, zabudovaným napevno ve zdi společně s jeho malým ovladačem, s nímž si volíme zdroj zvuku a hlasitost. Pomocí základny určíme, kde všude má hudba hrát.

foto: Právo/Milan Malíček a archiv firem ABB s. r. o. Elektro-Praga, Panelreko a Elektro RS