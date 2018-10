Sylvia Svobodová, Právo

Volit můžeme mezi mnoha možnostmi. Kromě klasického otevřeného krbu u nás už zdomácněly i krby uzavřené s krbovou vložkou a krbová kamna. Zabydlují se tu ale i krby na plyn nebo novinky, jako jsou krby na biolíh.

Krb na míru komínu

Při výběru krbu nejprve zvážíme, k jakému účelu bude krb sloužit. Jiný typ krbu zvolíme, když ho chceme hlavně na ozdobu nebo mírné přitápění na jaře a na podzim, tedy pro doplňkové vytápění. Krb jako hlavní zdroj vytápění už ale musí vypadat úplně jinak.

Rustikální provedení uzavřeného krbu s vložkou je vhodné na chalupu nebo do klasického rodinného domu. Krbová vložka je obezděna přírodním kamenem, šikovný je prostor na ukládání dřeva. foto: Právo/Milan Malíček a archiv firem Topsys, Ecosmartfire, Flamene

Při volbě krbu je podstatný i stav komínu. Jeho parametry (průměr, účinná výška) totiž výrazně ovlivňují jeho funkci. Obecně platí: průměr komínu by měl být stejný jako průměr kouřovodu na krbové vložce, nikdy ne menší! (Za vhodný průměr komínu se považuje 200 mm.)

Jak najít ideální místo



Správné umístění krbu v prostoru je důležité a má svá pravidla. Vývody krbu se napojují do komína, proto už ve fázi stavby domu s architektem plánujeme jeho vhodnou polohu.

Z estetického hlediska krb logicky postavíme tam, kde na něj bude dobře vidět, kde si ho zkrátka plně užijeme. Nejčastěji je to obývací pokoj.

Otevřený krb

Jestliže si pořídíme krb s otevřeným ohništěm, užijeme si nejvíc sálajícího tepla, praskajících polen a přímého kontaktu s ohněm. Tepelná účinnost je však malá (pohybuje se kolem 15 %).



Otevřený krb slouží spíše na podbarvení příjemné rodinné atmosféry, nezaručí širší vytápění.

Krby s vložkou

Výhody uzavřeného krbu s tzv. krbovou vložkou jsou mnohem širší. Mají větší výhřevnost, oproti otevřeným ohništím se spotřebuje přibližně o dvě třetiny méně paliva, také jsou bezpečnější, mnohem snadněji se udržují v čistotě.

Máme-li v plánu vytopit pouze jednu místnost, postačí nám pořídit si jednoplášťovou krbovou vložku bez ventilátoru. Tento typ vložek (obvykle litinové) se pomaleji rozehřívá, ale má lepší akumulační vlastnosti, udrží teplo v domě, i když už se netopí.

Krb s krbovou vložkou napojený do komína, palivem je dřevo. Zde si vychutnáme kontakt s živým ohněm. Pro větší bezpečnost lze otevřený krb zakrýt sklem. foto: Právo/Milan Malíček a archiv firem Topsys, Ecosmartfire, Flamene

Teplo v několika místnostech

K rozvodu tepla i do okolních místností je naopak vhodnější dvouplášťová krbová vložka, která funguje na principu nuceného oběhu teplého vzduchu. Ten je ohříván mezi plášti a následně rozváděn do místností teplovzdušným rozvodem. Dvouplášťové vložky poskytují teplo téměř okamžitě.



Na trhu najdeme krbové vložky mnoha provedení, typů a výkonů (zhruba od 3 do 16 kW), po konzultaci s odborníkem bychom měli vědět, co potřebujeme a hledáme. Kromě technické zdatnosti je důležitý i vzhled krbu. Můžeme si vybírat z široké škály tvarů a provedení krbových dvířek.

Cena uzavřeného krbu s krbovou vložkou začíná zhruba na 20 000 Kč, designový kousek vyjde řádově i na statisíce.

Krbová vložka s prizmatickým prosklením (zalomení tří ploch). foto: Právo/Milan Malíček a archiv firem Topsys, Ecosmartfire, Flamene

Krbová kamna

Krbová kamna mají obvykle klasický vzhled, a proto se hodí spíše na chatu, chalupu nebo všude tam, kde je obtížné zabudovat krbovou vložku.

Krbová kamna vyžadují funkční komín o průměru minimálně 150 mm, obvykle je postavíme do obývacího pokoje s křeslem, kde si můžeme s knížkou v ruce lenošit.

Na trhu se prodávají i krbová kamna určená do kuchyně. Jsou vybavena varnými plotnami, některá i troubou, fungují na tuhá paliva. Do moderního domu se nehodí, ale milovník starých tradic je na chalupu rád pořídí.

Kamna s praskajícím ohněm mají velkou účinnost, můžeme s jejich pomocí levně a rychle vařit i vytápět současně.

Nenáročná jsou i na prostor, mají rozměry podle typu provedení zhruba 0,5x0,8 m, výkon od 9 kW směrem výše.

Cena krbových kamen obecně se pohybuje podle typu provedení od 7000 do 20 000 korun i výše.

Krbová litinová vložka s průhledem. Tento typ krbu umístíme do interiéru tak, aby plápolající oheň byl vidět ze všech stran. foto: Právo/Milan Malíček a archiv firem Topsys, Ecosmartfire, Flamene

Krby na plyn

Jestliže nechceme mít starosti se sháněním suchého kvalitního dřeva, nemáme ho kde skladovat a máme rádi čistý interiér, je pro nás řešením krb s plynovou kazetou.

Krb na plyn má uzavřené topeniště s imitací dřeva (polena jsou ze speciální keramické hmoty), ze kterého plápolá umělý oheň.

I když si na českém trhu nenašel ještě dost příznivců, má určitě své přednosti, jež je dobré připomenout. Mezi ty hlavní patří úspora.

Zatopit v plynovém krbu je snadné a rychlé, během několika vteřin topíme. Krb na plyn pořídíme od 20 000 korun výše.



Krby na biolíh

Věřte, že i bez komínu si můžeme vychutnat krb s plápolajícím ohněm a v zimních měsících v teple relaxovat.

Na trhu jsou speciální krby na biolíh, které se hodí všude tam, kde není komín. Tedy především do městských bytů, ale i rodinných domů s nefunkčním komínem. Krby na biolíh nemají kouřovod, nevyžadují žádnou instalaci ani potrubí pro přívod paliva.

Krby na biolíh v kombinaci lakovaná ocel-čiré sklo. Provedení volně stojící, není nutná montáž. Krb lze libovolně přesunout do jiné místnosti. foto: Právo/Milan Malíček

Hřeje, ale nekouří

Krby hoří díky denaturovanému lihu - bioetanolu, spalováním vzniká pára a oxid uhličitý, tedy to, co vydechujeme. Oheň není jenom na okrasu, ale dobře vytopí i místnost o 40 m2, využívá se v jarních a podzimních měsících jako doplňkový zdroj tepla.

Protože je nutný dostatečný přísun vzduchu, je tento krb vhodný do větších místností.

Tyto krby se naprosto jednoduše ovládají pomocí zapalovače na delší tyči, intenzitu plamene si můžeme sami regulovat pomocí posuvných křídel s ryskami.

Hořák na pět litrů paliva při nastavení na MAX vydrží palivo přibližně na sedm hodin, při nastavení na minimum je to pak zhruba 20 hodin.

Oheň z krbu si můžeme vychutnat v přímém kontaktu, ale mámeli doma děti nebo živá zvířátka, musíme myslet i na bezpečnost. Otevřené ohniště v tomto případě zakryjeme ochrannou skleněnou deskou.

Ocel, sklo, ale i kámen a dřevo

Z krbů na biolíh sice neuslyšíme praskat dřevo, ale jejich nespornou předností je čistý design a nadčasové provedení. S nadsázkou je lze nazvat „hořícím uměleckým předmětem“.

:. Rohový krb působí dojmem, jako by se vznášel.

foto: Právo/Milan Malíček



Do moderních interiérů se hodí krby z těchto materiálů: lakovaná nebo nerezavějící ocel, matná nerezová ocel, sklolaminát (barevné provedení - červená, bílá, černá atd.), v kombinaci skla (čiré, černé, mléčné). Na přání lze krby na biolíh obestavit mj. kamenem či dřevem.

V novostavbách opatrně

U všech typů krbů musíme pamatovat na dostatečný přívod vzduchu do místnosti, kde je umístěn. To platí především pro novostavby, do nichž si majitelé často pořizují plastová okna, eurookna apod., která takřka dokonale těsní, a nefunguje tak přirozená ventilace.