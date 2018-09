Novinky

Přestože se investice do tepelného čerpadla poměrně rychle vrátí a většina energie je získaná ekologickou cestou, nejsou počáteční náklady zanedbatelné.

Pokud však plánuje pořízení tepelného čerpadla ten, kdo jím chce nahradit stávající způsob vytápění, může významně ušetřit. Některé stávající součásti topného systému lze totiž ponechat. Ne všechna čerpadla to však umožňují a ne všichni prodejci to zákazníkovi sdělí. Jako nejvýhodnější se zatím ukazují dělená tepelná čerpadla složená z vnitřní a vnější části.

Kvalita versus cena

Solidní výrobce či prodejce tepelných čerpadel by se měl zákazníka nejprve zeptat, zda plánuje zasazení do novostavby či staršího domu. Ne vždy tomu tak bývá a nezřídka začíná konverzace tím, kolik do pořízení hodlá zájemce investovat. Od toho se pak odvíjí následující nabídka, která může být podobná pro majitele nového i staršího domu.

:. Usazování venkovní části tepelného čerpadla.

Foto: Archiv Climatec

Využitím některých stávajících částí topného systému lze však významně ušetřit. Při rekonstrukci je možné u některých modelů tepelných čerpadel využít stávající akumulační nádobu a tím uspořit 10 - 30 %, tedy částku v řádu desítek tisíc.

Ušetřit se dá také například použitím stávajícího kotle jako bivalentního zdroje, oběhového čerpadla, akumulační nádoby, bojleru apod. Vstupní investice se tak významně sníží.

"Pro malý, nízkoenergetický domek se hodí jiné čerpadlo, než například pro středně velký dům," upozorňuje Jiří Hanus, obchodní ředitel společnosti Climatec Group. "V prvním případě může stát tepelné čerpadlo včetně instalace a DPH 80 tisíc, ve druhém již dvojnásobek," dodává Hanus.

Orientovat se jen podle částky se nedá

"V minulosti zaplavila trh levná čerpadla pochybné kvality z okolních států. Dodavatelé si ještě nějak poradili s instalací, servis však nebyl téměř žádný, nehledě na záruku," uvádí jeden z dalších prodejců tepelných čerpadel.

:. Tepelné čerpadlo Foto: Archiv

Neméně důležitá je také volba typu tepelného čerpadla. V případě, že vyžadujete nízkou počáteční investici, je nejvhodnější typ vzduch/voda. "U tohoto typu nezničí vaší zahradu žádné bagry a vrtací soupravy, nehledě na následné vyčerpání vrtů a ztrátu počáteční účinnosti," upozorňuje Jiří Hanus.

Tři hlavní typy vzduchových tepelných čerpadel

Vnitřní, vnější a dělená. Vnitřní čerpadlo je celé umístěné uvnitř domu a vzduch je přiváděn a odváděn obrovskými hadicemi. Nevýhodou je potřeba velkého prostoru a hlavně namrzání fasády u vývodu vzduchu od čerpadla ven.

Vnější čerpadla jsou celá umístěna venku. Nevýhody jsou jasné - větší tepelné ztráty z čerpadla a nebezpečí, že topná voda, která je vedena ven, může při výpadku proudu zamrznout a tepelné čerpadlo roztrhat.

Dělená čerpadla nabízí například český Acond nebo švédská Thermia. Vhodný typ vám dodavatel vybere, pokud vám však nebude cokoliv jasné, ptejte se ještě před zahájením prací, protože pak už je většinou na dotazy a případné změny pozdě.

:. Tepelné čerpadlo Foto: Archiv Climatec



Tepelná čerpadla neslouží pouze k vytápění. Pomocí nich lze dům například také ochladit, stejně jako lze tepelné čerpadlo využít k ohřevu vody. Moderní čerpadla zvládnou ohřev za mnohem kratší dobu než starší typy.

.: Náklady na bydlení se vhodným čerpadlem sníží.



A na závěr jedna stárá známá pravda, kterou by měl mít na paměti každý, kdo žije ve starším domě a je nespokojený se stále se zvyšujícími náklady na vytápění. Čím větší tepelné ztráty dům má, tím mají tepelná čerpadla větší efektivnost a investice do nich se vrátí o to rychleji.