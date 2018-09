Právo

Očekávání, že půjdou letos ceny dolů vyvolaly odhady některých realitních kanceláří. „Poptávka, a tudíž ani ceny nových bytů a domů v dopravně přístupných lokalitách určitě v nejbližších pěti letech neklesnou. Někde mimo Prahu může dojít ke krátkodobému výkyvu, ale průměrně lze očekávat desetiprocentní růst cen každý rok,“ řekl Firmě Aleš Kysel, specialista na inženýrink rodinných domů.

Podle něho půjdou pozvolna nahoru i byty v panelových domech ovšem v závislosti na lokalitě, tedy dopravní dostupnosti, a to zda dům prošel rekonstrukcí. To, že poptávka po novém bydlení neklesá, potvrzuje velký zájem právě o řadové rodinné domky, které jsou optimálním řešením pro mladou rodinu. Malá řadovka, to už není byt v činžovním domě, nabízí soukromí a zároveň se cenou velmi blíží k bytu. Menší domek má rovněž výrazně menší výdaje za energie než větší dům.

Zajímavý tip

Například v Praze-Horních Počernicích se už ve fázi dokončení hrubé stavby loni prodala polovina ze čtrnácti řadových rodinných domků. Letos bude projekt, který je zajímavý poměrem cena–výkon, dokončen. I po zvýšení DPH stojí řadovka v přímém prodeji necelé čtyři milióny korun. Přitom byty ve stejné lokalitě s necelými 80m2 se prodávají běžně za 3,7 miliónů korun. Na stránkách bydlenivnovem.cz se uvádí, že má 95 m2 užitné plochy, 4+kk, oplocená terasa, mimo dům stojící betonová garáž.

Sousedi se neuslyší

Podstatné je, že se zde sousedé neuslyší, což bývá značný problém řadovek. Každý dům má totiž opravdu vlastní stěnu, mezi nimiž je spára vyplněná izolační vatou. Výhodou jsou i automaticky vyšší standardy vnitřního vybavení. Například se automaticky instalují okna plastová – pětikomorové Vekra (koeficient 1,1), zabudovaný zděný komín, závěsné záchody Geberit (obvykle se montují WC typu kombi.