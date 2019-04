Milan Lažanský, Nice, Právo

Jaguar a třída kompaktních sportovních sedanů střední třídy. Tohle téma bylo vždy docela kontroverzní. Možná vůbec nejvíc při prvním moderním pokusu.

Model X-Type v roce 2001 přišel s technikou založenou na Fordu Mondeo, tedy s pohonem typu „všechno vpředu”, navíc i s dieselovými motory. A i přesto, že jezdil moc hezky, si to od fanoušků značky docela schytal.

Jaguar se s novým majitelem, tedy indickou Tatou, a novou technikou založenou na klasické koncepci s pohonem zadních kol a podélně umístěnými motory do prémiového segmentu D vrátil až v roce 2014. A to právě s XE, který je na trhu dodnes a vysloužil si právě tuto modernizaci.

Užší světla, širší publikum

XE bylo překopáno opravdu výrazně. A to i co se designu exteriéru týče. Před faceliftem nejen v mých očích trpěl příliš výraznými zadními svítilnami a zvláštním výrazem přídě. Obojí je zažehnáno.

Přední nárazník je výrazněji tvarován, světlomety jsou užší, kvůli čemuž z nabídky vypadly prostorově náročné základní halogeny, a zadní svítilny připomínají modernější lampy z elektromobilu I-Pace.

Takové silnice XE miluje. I příplatkové sportovní brzdy ale tempo podvozku po pár kilometrech nestíhají.

FOTO: Jaguar 6x

Najednou je z auta, které vás spíše odkazovalo ke koupi větších, elegantnějších sourozenců, typicky XF, vůz opravdu pěkný, na pohled hodnotný. Stačilo dohrát vyvážené proporce patřičnými detaily.

Stejně jako uvnitř. V interiéru vás stejně jako před modernizací obepíná linie táhnoucí se přes dveře pod čelní sklo. Jenže nyní je to výrazně lépe.

Nový je volant, středový panel s displejem, virtuální kokpit nebo materiály. Místo otočného voliče se už řadí klasickou pákou.

S místem vzadu se řadí spíše k Mercedesu třídy C než k prostornějšímu BMW řady 3 nové generace.

Zkrátka už víte, že sedíte v luxusním produktu. Nový je volant, kompletní materiály včetně palubní desky, ve dveřích a ve středové opěrce je více místa, panel klimatizace nyní může být digitální, stejně jako přístrojovka.

V Jaguaru se něco muselo stát, protože se Britové konečně odhodlali postavit veskrze prémiový vnitřek, což pozoruji od zmiňovaného modelu I-Pace.

Počítat musíte jen s tím, že jde stále o kompaktní sedan, takže místo vzadu je kompromisní. Nová řada 3 Jaguara v tomto směru překoná. Jenže pozor, do Mnichova se dnes ještě párkrát odkážu.

Slast pro řidiče, pohoda pro posádku

Z nabídky motorizací bohužel vypadl šestiválec. Na výběr jsou tři dvoulitrové motorizace - diesel s výkonem 180 koní a zážehová verze s 250 či 300 koňskými silami. Vznětový dvoulitr je vcelku kultivovaný na volnoběh, ale s rostoucími otáčkami jej slyšíte více, než byste si přáli.

Neplatí zkrátka za nejvíce kultivované jednotky tohoto typu. Ale například vyvážené podání točivého momentu napříč otáčkoměrem se mu upřít nedá. Jen si s osmistupňovou převodovkou nerozumí tak jako zážehové verze. Tam už je rychlejší a volí správné stupně lépe. Ovšem jistá prodleva po puštění plynu zůstává i tady.

Sportovní sedan střední třídy je úžasnou, ale velmi okrajovou částí výrobního portfolia jakékoli dnešní automobilky. Musí kombinovat pohodlí, akustický i faktický cestovní komfort s vlastnostmi, které se jindy přisuzují malým kupátkům.

Na Route de Napoleon vás v XE limituje jen žaludek spolujezdce a cyklisté.

Jaguar tohle ale umí. XE do ruky dostanete velmi rychle. Řízení má příjemný odpor a vcelku strmý převod. Jakmile se dostanete do zatáček, překvapí vás, jak neskutečně ochotně se do nich auto vrhá.

Přední kola mají neuvěřitelně hodně přilnavosti, podvozek dovolí jen minimální parazitní přenosy hmotnosti.

Boční profil pochopitelně zůstává klasický - auto je na pohled i fakticky vyvážené.

Auto je krásně vyvážené a vy si tak za chvíli dovolíte opravdu hodně. Až na chvíli zapomínám, že vlastně sedím v docela obyčejném sedanu, nikoli v nějaké sportovní verzi. Jen na výjezdu není verze s pohonem všech kol tak přetáčivá jako srovnatelné bavoráky.

V rámci faceliftu inženýři Jaguaru zapracovali na celkovém odhlučnění. XE je nyní znatelně tišší od podvozku, aerodynamiky i motoru. To usnadňuje delší cesty, stejně jako podvozek, který ani nemusí mít adaptivní tlumiče k tomu, aby kouzlil.

XE se totiž chová jako typický Jaguar - cítíte kočičí našlapování, kterým jsou vozy této značky proslulé už desítky let.

I bez paketu R Dynamic XE působí širším dojmem než dříve.

Auto prostě s vozovkou dýchá, tlumiče jsou velmi rychlé a reagují přesně tak, jak si přejete - dovolí karoserii se uvolněně zhoupnout a povolit, ale nikoli rozhoupat nebo třísknout.

Exaktní naladění, ve kterém se směle může rovnat nové řadě 3 od BMW a zařadit se tak v tomto hned vedle ní na vrchol třídy.

Závěr

Skutečně, Jaguar dokázal z XE udělat takové auto, jakým mělo být od začátku. Je elegantní na pohled, hodnotné a moderní uvnitř a ke sportovním jízdním vlastnostem přidalo ještě více akustického komfortu.

Pohonné ústrojí má své mouchy a spolupráce s převodovkou by mohla být pohotovější, hlavně u dieselu. Také se nejedná o nejprostornější volbu. Ale takto silné karty ve střední třídě ještě Britové nikdy neměli.

Auto umí chytnout za srdce a zaujmout i tu rozumnější část vašeho já. Facelift se zkrátka povedl, podobně jako tomu bylo v případě minulé generace XF.