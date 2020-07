Turecko začíná stavět vlastní automobilku. Plány jsou ambiciózní

Automobilka koncem roku 2019 představila první dva koncepty, sedan a SUV. Design studia Pininfarina je vážně povedený a ani slibované parametry nejsou marné. Vozy mají nabízet od 200 do 400 koní výkonu a dojezd od 300 do 500 km na jedno nabití.

Firma TOGG byla založena v červnu 2018, tedy přede dvěma lety, projekt však začal údajně už v roce 2017. To znamená, že firma chce během pěti let vyvinout a rozběhnout výrobu prvního vlastního auta, a to dle starších Erdoğanových slov bez nákupu licencí či povolení. A to vše tak, aby v konkurenci elektromobilů zavedených značek Audi, Mercedes-Benz, BMW či Volkswagen uspěla i na exportních trzích.