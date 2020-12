Samořízené vozy by se mohly dostat na trh během 10 let, tvrdí šéf Volkswagenu

Samořízené automobily by se během deseti let měly dostat do fáze, ve které je bude možné uvést na trh. Řekl to šéf německého automobilového koncernu Volkswagen Herbert Diess v rozhovoru s německým listem WirtschaftsWoche.