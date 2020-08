Modré zóny jako horký brambor. Radnice Prahy 9 a 18 na sebe ukazují navzájem

Praha 18 plánuje od začátku roku 2021 na svém území zavést zóny placeného stání. Rozšířit je na další území ve stejném čase chce i sousední městská část Praha 9. Jenže jedna radnice argumentuje tím, že zóny zavést musí, protože je chce zavést ta druhá.

„Městská část Praha-Letňany připravuje zavedení takzvaných modrých zón, a to v souvislosti s informacemi od zástupců Prahy 9, kteří o urychleném zavedení modrých zón mluvili již před více než půlrokem,” nechal se slyšet radní pro dopravu a životní prostředí Prahy 18 Stanislav Nekolný (ANO).

Pražským zónám placeného stání se říká „modré”, protože jsou na silnici znázorněny modrými čarami. Foto: Petr Horník, Právo

Podle Lidije Erlebachové z tiskového oddělení radnice Prahy 18 chtějí letňanští radní zavedením zón chránit obyvatele městské části před parkujícími ze Středočeského kraje. „Jakmile by na Proseku a na Střížkově byly zavedeny zóny, tak Letňany by byly posledním ostrůvkem této části Prahy, kde by modré zóny nebyly. Parkování v Letňanech by tak bylo peklo,” řekla k tomu dnes spolupracovnice radnice.

Zmiňované rozšíření ZPS v Praze 9 se podle radního Tomáše Holečka (ODS) týká Proseka, Střížkova, Krocínky, Poděbradské ulice a Nových Vysočan, a je podle něj reakcí právě na to, že zóny zavádí Letňany.

„V minulosti jsme byli upozorněni, že v Letňanech zavádí modré zóny. Protože by se pak auta, jedoucí do Prahy, přesunula do Prahy 9, aby na jejím území zaparkovala, usoudilo se, že zóny musí být zavedeny i u nás,” doplnila mluvčí Prahy 9 Marie Kurková.

Třebaže tato vysvětlení působí jako přehazování horkého bramboru, výsledek pro pražského občana i člověka dojíždějícího za prací bude s největší pravděpodobností jednoduchý - zóny se od ledna 2021 zavedou jak v Letňanech, tak i na Proseku a Střížkově.

Do konce roku 2019 vydávala Praha 9 svým obyvatelům jednoduché pakovací kartičky za sklo. Tento systém však nepřinášel žádný zisk, neboť kartičky byly bezplatné. Foto: Marek Bednář, Novinky

A třebaže se na obou stranách argumentuje motoristy, kteří do Prahy dojíždějí za prací, snahu nabídnout na severu Prahy lepší alternativu dříve není vidět. Výjimkou budiž parkovací dům na Černém Mostě, který ale patří do Prahy 14; chystaná tramvajová linka do Zdib, u níž mají dle informací webu Zdopravy.cz vzniknout parkoviště P+R pro 1260 aut, je hudbou daleké budoucnosti.

Lze jen spekulovat o důvodu v tom, že zatímco zvyšování počtu parkovacích míst je složité a stojí peníze, modré zóny naopak znamenají snadný výdělek.

Totiž, modré zóny přinášejí do pokladny obrovské peníze s minimálními náklady. Podle posledních čísel z roku 2018 radnice Prahy 1 až 8 vybraly na parkovném přes 650,5 milionu korun. Podle staršího článku deníku E15 byl čistý zisk na řádných poplatcích za rok 2018 téměř půl miliardy korun. K tomu je nutno připočíst pokuty; ty uhrazené byly dle deníku za rok 2018 ve výši 66 milionů korun, za rok 2019 ve výši 157 milionů korun. Městské části z příjmů dostávají polovinu, druhá jde do rozpočtu magistrátu.

Zóny placeného stání platí v Praze 9 od 6. ledna. Zatím byly zavedeny v Libni a Vysočanech v okolí stanic metra Českomoravská a Vysočanská. Podle nedávného vyjádření radnice na webových stránkách je průměrná obsazenost 63 %, ale večer stoupá na 80 %. Zhruba taková - 81 % - byla podle radnice obsazenost i mezi 4. a 11. květnem, kdy kvůli koronaviru parkovací zóny neplatily.

Další rozšíření zón v metropoli schválili pražští radní v červnu. Nově se do systému zapojí Praha 10, kde zóny začnou fungovat 24. srpna ve Vršovicích a části Vinohrad. V říjnu se rozšíří do Strašnic a 2. listopadu do Malešic. Další městské části budou zóny rozšiřovat na nové oblasti. Například v Praze 5 se to bude týkat sídliště Podbělohorská a zbytku čtvrti Cibulka a v Praze 6 zbylé části Hanspaulky.