Elektromobily, které lze v Česku nabíjet nejrychleji

Palivovou nádrž konvenčního auta naplníte za pár minut a v absolutních číslech není velký rozdíl, jestli tankujete 40- nebo 80litrovou nádrž. U elektromobilů to ale je trochu jinak - plné nabití baterie může trvat vážně dlouho.

Po nedávném oficiálním vstupu automobilky Tesla na český trh jsou u nás oficiálně k mání všechny elektromobily, které si můžete koupit i v západní Evropě, snad vyjma nějakých britských, které se do zemí s pravostranným provozem nevyvážejí.

Jeden z nejschopnějších elektromobilů na trhu nabízí dvě verze baterie, Performance Battery a Performance Battery Plus. I s tou základní by byl hodně vysoko, verze Plus o kapacitě 93,4 kWh však zvládne nabíjecí výkon až 270 kW, takže se z 8 na 80 % dokáže nabít za pouhých 22 a půl minuty.