Apple má představit funkci CarKey. Odemkne vám auto bez klíče

Konsorcium v současné době pracuje právě na funkci Digital Key 2.0, která stojí na bázi čipu NFC. Spojení by dokonce bylo tak stabilní, že by se automobil odemknul i ve chvíli, kdy by telefon neměl nabitou baterii. V plánu je rovněž upgrade systému na verzi 3.0, kdy by čip NFC nahradila funkce Bluetooth Low Energy a Ultra-Wideband, která by umožnila odemknout vůz bez toho, aby uživatel musel telefon vyndat z kapsy.