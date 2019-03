Andrej Poliak, Novinky

Fiat 500 R byl zakoupen speciálně pro tuto příležitost a aby bylo zaručeno, že více než 20 000 kilometrů zvládne bez větších potíží, prošel tento vůz ve svých třiceti letech generální opravou. Některé součástky byly vyměněny. Fiátek byl doposud zvyklý na okolí Říma, kde najezdil tisíce kilometrů.

Danilo a Fabrizio mají podle plánu ujet každý týden v průměru 2000 km, aby na konci své cesty z olympijského Turína dorazili do Pekingu na jedno z největších náměstí na světě nechvalně proslulé náměstí Nebeského klidu. Zastaví přímo pod hodinami, které odpočítavají čas do zahájení XXIX. letních olympijských her. Ty se v Číně odehrají od 8. do 24. srpna 2008. Zimní olympiáda v Turíně od 10. do 26. února 2006 bude v pořadí dvacátá.

Oba dobrodruzi mají za sebou již několik dalekých cest a nejsou tedy úplnými nováčky. Dvaatřicetiletý Danilo Elia začal s cestováním ještě jako teenager. Procestoval celou Evropu, legendární Transibiřskou magistrálu. Na kole projel Norskem či Islandem. Nepál brázdil na motorce a Tibet v offroadu. "V úterý se již nemohl dočkat na odstartování cesty do Pekingu," řekl Puneet Joshi z Fiat Auto UK.

O rok starší Fabrizio Bonserio je častým parťákem Danila. Dlouhou dobu strávil na cestách po Británii, Spojených státech či Litvě. Za dva měsíce si do svého cestovatelského životopisu oba připíši světové prvenství. Jejich Fiat 500 bude totiž vůbec prvním fiatem svého typu, který do Pekingu dojede po zemi.

Jejich cesta začala v úterý v Turíně. O den později již projížděli ulicemi Milána. Odtud směřovali přes Veronu na hranice se Slovinskem. Přes země východní Evropy dojedou přes Ukrajinu do Ruska. Přes Volgograd a Astrakhan poputují do Kazachstánu přes deltu Volhy. Putování je zavede i do Kyrgystánu a Uzbekistánu. Návštěva Kyrgystánu však závisí na počasí a časových možnostech cestovaltelů.

Přes pohoří Tien Shan, mystické Modré pohoří, které po staletí překonávaly karavany směřující na východ se dostanou na čínské území. S horskými průsmyky za zády jim tak bude zbývat asi 4000 kilometrů do Pekingu.