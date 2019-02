Jaroslav Šimek (Řím), Právo

O čtyřmístném modelu Aygo toho bylo od únorového zahájení výroby v Kolíně a jeho světové výstavní premiéře v březnu na autosalonu v Ženevě už dost napsáno. Takže hned k tomu, co zatím zůstalo utajeno: jak tento minivůz jede.

Špičkový tříválec

První dojem z vozu o hmotnosti pouhých 790 kg je velmi dobrý. Jak ve tří-, tak v pětidveřovém provedení se nejdříve dostal pod kapotu nový litrový benzínový tříválec Toyoty s technologií VVT-i (inteligentní variabilní časování ventilů), který je díky hmotnosti 67 kg nejlehčím spalovacím motorem na trhu. Zároveň však ve své objemové kategorii disponuje největším výkonem (68 koní) a největším točivým momentem (93 Nm při 3600 ot./min.). Vzhledem k tomu je auto velice hbité, což ho předurčuje především k provozu ve městech a jejich aglomeracích.

Když je motor ve spojení s ručně řazenou pětistupňovou převodovkou, dosahuje vozidlo zrychlení z 0 na 100 km za 14,2 sekundy a maximální rychlosti 157 km/h. Pokud se volí verze se sekvenční převodovkou M-MT, kde je možné využít i samočinného režimu, zhoršuje se nepatrně - o 0,7 s - pouze zrychlení. I spotřeba vychází shodně - v kombinovaném režimu činí pouhých 4,6 l benzínu na 100 km, což z této toyoty dělá nejúspornější benzínový automobil v jeho segmentu. Motor působí velmi kultivovaně, překvapuje mimořádně tichým chodem.

Tento agregát přebírají Citroen C1 a Peugeot 107. Naopak Aygo počátkem příštího roku převezme turbodiesel 1,4 l (54 k) z koncernu PSA Peugeot Citroen.

Sebevědomé auto

Při jízdě působí Aygo sebejistě. Je to dáno nejen moderní koncepcí podvozku s poměrně komfortním odpružením, ale rovněž velkým rozvorem a rozchodem kol, které velmi příznivě ovlivňují stabilitu vozu při zatáčení a rychlých úhybných manévrech nebo přejezdech z jednoho pruhu do druhého. V mnohdy až chaotickém pohybu v úzkých římských uličkách a při parkování byl velmi dobrým podpůrným prostředkem malý poloměr otáčení 4,73 m.

A samozřejmě v tom sehrávalo svou roli, že Aygo je jedním z nejkratších čtyřmístných automobilů (3405 mm), proti Citroenu C1 a Peugeotu 107 je o 30 mm kratší. Přínosem je úsporný elektrický posilovač řízení, jehož účinek je závislý na rychlosti jízdy a jenž má být standardní součástí vozu. Brzdová soustava, vpředu založená na ventilovaných kotoučích a vzadu na bubnech, se ukázala být dostatečně dimenzovanou. Přitom o ještě větší bezpečnost se zasluhuje protiblokovací systém brzd nejnovější generace (ABS) s elektronickým děličem brzdné síly (EBD), což náleží rovněž do standardní výbavy všech verzí.

Do servisu jen zcela výjimečně

Vše nasvědčuje tomu, že tento minivůz s nápaditým vnějším a vnitřním designem, překvapivě prostorným interiérem, výbornými jízdními vlastnostmi, skvělou ovladatelností, silnou bezpečnostní ochranou cestujících a bohatou nabídkou výbavy včetně doplňkových sad, se docela povedl.

Toyota mu však dává do vínku ještě další nezanedbatelné hodnoty - třeba 12letou záruku proti prorezivění karosérie nebo poskytuje na vůz garanci na tři roky či na 100 000 ujetých km, podle toho, co nastane dřív. Ale jak už z různých pozitivních celosvětových hodnocení kvality toyot vyplývá, ani jakost nemá stát stranou: Aygo bylo navrženo tak, aby během 100 000 najetých km strávilo v servisu jen 4,2 normovaných hodin. To by vůz zařadilo na vrchol jeho kategorie.

Cena modelu Aygo bude podle sdělení zástupců z Toyoty Motor Czech vyhlášena až těsně před jeho červnovým uvedením na trh.