Rekord Nürburgringu v podání Volkswagenu ID.R byl i úsporný

Co je to za kombinaci, rekordy v časech na kolo a šetření, říkáte si? Pravda, není příliš častá a jedno je jen vedlejším číslem toho druhého, ale přece to za zmínku stojí. Volkswagen vypočítal, že jeho elektromobil ID.R při své rekordní jízdě na Severní smyčce Nürburgringu spotřeboval 24,7 kWh energie.