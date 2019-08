fra, Novinky

Luxusní auta sice možná odolají elektrifikaci nejdéle, přesto se jí nevyhnou. A to ani BMW řady 7. Nedávno představený model má ještě několik let před sebou, ale až tahle generace skončí, přijde nová, která už bude muset pracovat s elektřinou.

Výkonově zákazníci strádat rozhodně nebudou, naopak se spíš zvýší síla vozidel, ale změna to bude dramatická. Základem by měl být šestiválec v kombinaci s elektromotorem. Tahle verze by měla nabízet úctyhodných 420 kW (571 koní) a 800 N.m.

Podle webu BMW Blog, který bývá v těchto věcech hodně dobře obeznámený, se změní i druhá strana nabídky auta. Tam totiž odejde na věčné časy dvanáctiválec - který dnes nabízí 585 koní a 850 N.m - neboť držet ho při životě je s čím dál přísnějšími emisními regulacemi příliš drahé a nahradí ho plně elektrická verze.

Tohle je dnes vrchol - BMW M760Li. V budoucnu bude nahrazen verzí BMW i7.

Ta ovšem bude hned v několika verzích. Nabízet by se měla s kapacitou akumulátorů od 80 do 120 kWh, přičemž ta nejlepší varianta bude mít dojezd až 700 km. Elektrická verze se bude označovat jako i7 a dnes špičkový dvanáctiválec by měla svými parametry zašlapat do země. Výkon by měl dosahovat skoro 500 kW (680 koní) a točivý moment snadno překoná tisíc newtonmetrů.

Ovšem spalovací motory v sedmičce zůstanou i nadále. Lidé si je prostě přejí. Jen uvidíme, jestli nebude konec jejich existenci bez dodatečného elektromotoru. Čekat ale budeme muset ještě docela dlouho, než se dozvíme, zda mají u BMW Blog pravdu. Nová generace se očekává někdy v letech 2021 až 2022.