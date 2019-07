mb, Novinky

Bílá Tesla Model 3 stála zaparkovaná na trávníku domu ve floridském Lake Worth v USA, připojená do zásuvky ve zdi. To by nebylo nic divného, pokud by patřila majiteli domu, Philu Fraumenimu. Jenže nepatřila.

Tesla owner leaves car plugged into a stranger's Lake worth home https://t.co/hDvgxp2Q1S pic.twitter.com/Yp2o90umww — WPBF 25 News (@WPBF25News) July 24, 2019

Člověk, který starému pánovi Fraumenimu chodí sekat trávu, ho v pátek 19. července ráno vzbudil, aby své auto přeparkoval z trávníku. Jenže jeho auto stálo na příjezdové cestě, a tak zmatený Fraumeni vyšel ven - a vidí na trávníku bílou teslu.

Když pár hodin nikdo nepřicházel, zavolal policii. Ta zjistila, že vůz není kradený, a našla jeho majitele, který se záhy dostavil; byl to mladý muž. Jaké podal vysvětlení? Podle webu WPBF News, který zprávu přinesl, mu došla baterie cestou za kamarádem, tak dal vůz prostě nabíjet.

Podle svých slov se „napíchl” někdy kolem půlnoci, takže než přišel, vůz se nabíjel nějakých 12 hodin. A když přišel, nenabídl údajně ani omluvu, natož nějakou finanční kompenzaci.

Nabíječka daleko není omluvou



Je pravda, že v Lake Worth není žádný Supercharger, tedy rychlonabíječka dedikovaná pro vozy Tesla; dva nejbližší jsou asi 30 km daleko. Přesto je postup mladíka stěží omluvitelný. Jednak kradl elektrický proud, jednak parkoval na cizím pozemku.

Co tedy dělat, když se vám elektromobil cestou vybije? Nejlepší návod je se do takové situace vůbec nedostat, i v Česku je nabíječek dost na to, aby člověk nemusel nikomu elektřinu krást.

A když už se to stane, je správný postup zavolat odtahovku. Nebo kamaráda s autem dost silným na to, aby vás k nejbližší nabíječce dotáhl.