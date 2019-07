fra, Novinky

Když Hyundai před drahnou dobou představil koncept pick-upu s názvem Santa Cruz Pickup, předháněly se motoristické časopisy v přesnější predikci jeho nástupu na trh. Pak ale vše usnulo. Až teď se rozhovořil Damien Meredith, jeden z šéfů australské pobočky Kia.

Pro časopis CarsGuide uvedl, že práce začaly. Můžeme podle něj čekat jak krátkou, tak dlouhou verzi kabiny; podle jejich požadavků na to, aby nabídka byla kompletní. V plánu je uvedení na australský trh někdy v letech 2022 nebo 2023, a to jak pro stroj značky Kia, tak i pro Hyundai.

Zatímco však Hyundai představil koncept spíš lifestylového auta, Meredith mluví o voze jako o skutečném, plnohodnotném picku-pu. To by znamenalo, že by mohl sedět na dlouhé rámové konstrukci, jako dnes Ford Ranger nebo Toyota Hilux.

Jedním z konkurentů by měl být Ford Ranger.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Hyundai Santa Cruz Pickup nebyl žádný drsný teréňák na rámu, ale uhlazený sportovec, který měl spíš náhodou vzadu velkou ložnou plochu. Podle všech zvyklostí by partnerská Kia měla vzít auto, přepracovat ho a prodávat ve svých showroomech. Jenže jak to vypadá, nebude to tak.

Korejský koncern tak dost možná rozdělí síly, ale to považujte spíš za spekulaci. Hyundai půjde cestou efektnější varianty a pracovní stroj nabídne Kia. Ovšem možná jen na vybrané trhy, kde takového pracovníka skutečně ocení, jako je Austrálie nebo některé státy v Asii.