fra, Novinky

Airbag je jednou z nejdůležitějších součástí auta. Sice jej využijete většinou jen jednou, ale může zachránit život. Airbagy v některých kusech modelů Fabia, Karoq, Kodiaq, Octavia, Rapid a Superb s datem výroby mezi lednem a srpnem roku 2018 mohou být špatně namontované, jak potvrdila tisková mluvčí automobilky Alžběta Šťastná. Mohlo by se tak stát, že se nafouknou se zpožděním.

Celkem musí do servisu 3367 vozidel. Sice lze auta využívat, ale pokud zjistíte, že je mezi nimi to vaše, měli byste se co nejdříve přihlásit na přibližně půlhodinovou prohlídku do servisu, která je zdarma.

Jestli je i pro vaši škodovku vyhlášena svolávací akce, můžete zjistit snadno a rychle na speciálních internetových stránkách. Tam zadáte VIN svého auta a okamžitě zjistíte, jestli se vás nějaká svolávací akce týká. I pokud to neuděláte, automobilka vás bude v dohledné době kontaktovat prostřednictvím telefonátu nebo dopisu.