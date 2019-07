mb, Novinky

Elektrické koloběžky se v poslední době rozmohly nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech, jak ukazuje video z Texasu. A někteří uživatelé se s nimi neváhají vydat na dálnici, jak ukazuje video z 22. července z dálnice I-35E v texaském Dallasu.

Neznámého jezdce tam vidíme nikoliv v odstavném pruhu, nýbrž úplně vlevo, tedy v nejrychlejším pruhu. Hustým provozem se proplétá doprava, a nutno říci, úspěšně - podaří se mu překonat všech šest pruhů, aniž by ho srazilo nějaké auto.

Josh Weatherl, autor videa, pro web The Independent uvedl, že jezdec na koloběžce dával pozor, aby žádnému autu nevjel do cesty. „Pokud bych měl hádat, řekl bych, že to byla jeho normální cesta do práce,” řekl Weatherl webu Fox News.

Riziko ale není zas tak malé. V hustém provozu se nejeden řidič může nudit a vzít do ruky telefon - a koloběžku před sebou na dálnici vážně nikdo nečeká.

Nelegální v Dallasu i v Praze

Podle webu města Dallas je to nejen nebezpečné, ale navíc nelegální - elektrické koloběžky tam smějí na silnice, na nichž je rychlostní limit 35 mph (56 km/h) nebo méně. Na dálnici I-35E je limit 70 mph, tedy 113 km/h.

Dovolené to není ani v Česku; cyklistům je jízda po dálnici a silnici pro motorová vozidla u nás zakázána a jezdec na koloběžce je zákonem považován za cyklistu.