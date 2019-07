fra, Novinky

Skotský závodní tým Ecurie Ecosse vyhrál LeMans v letech 1956 a 1957, ovšem na vozech Jaguar D-Type. Chtěl vyhrávat dál, a to na novém Jaguaru XJ13, což bylo neobvyklé auto. Stavělo se totiž od roku 1966 speciálně pro vytrvalostní závody a také bylo prvním Jaguarem s motorem uprostřed. Tím byla nová pětilitrová V12, rovněž první V12 značky.

Jenže už během vývoje stihlo zastarat, a to i vůči předpisům, které se v průběhu roku 1969 změnily. Projekt Jaguar XJ13 se zastavil a vůz na trať vyjel jen pro natáčení propagačního klipu Jaguar, nikdy v ostrém nasazení. A navíc tam naboural. O několik let později byl zrenovován, ale ne v původních specifikacích.

Dlouhá karoserie zlepšuje obtékání vozu vzduchem.

Tým Ecurie Ecosse se v 80. letech dočkal znovuzrození a o další tři desítky let později se zamyslel nad tím, co by bylo, kdyby tenhle vůz přece jen v roce 1969 vyjel na trať. Zvládl by závod? Jak by auto jezdilo s tímto dvanáctiválcem?

A tak padlo rozhodnutí, že vývoj dokončí podle závodních pravidel z roku 1969. To znamená mimo jiné, že postaví a prodá 25 kusů - tolik tehdy bylo zapotřebí prodat, aby auto mohlo být homologováno do závodů.

Pohled pro fajnšmekry

Karoserie se trochu změní. Je to znát hlavě na zastřešení - originál byl otevřeným vozem jen s malým větrným štítkem. Na karoserii je ale i několik dalších změn.

Motorem je opět dvanáctiválec, postavený na základní architektuře současného Jaguaru, ovšem co nejvíc napasovaným do původní podoby, tedy i s mechanickými karburátory. K mání ale má být i jeho větší, sedmilitrová verze.

Všechny vozy LM69 budou v modré barvě Flag Blue Metalic, což je barva Ecurie Ecosse. Cena ale nebude nijak malá, měla by být v rozmezí od 23 do 33 milionů korun. Každý z vozů je primárně určen pro závodní dráhy, ale bude mít i homologaci pro silniční provoz.

Původní Jaguar XJ13

FOTO: Jaguar