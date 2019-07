fra, Novinky

V dubnu jsme vám přinesli zprávu, že JAXA a Toyota spolu připravují nový lunární vůz. To byla doba, kdy v přípravě byly hrubé obrysy spolupráce a hlavně se diskutovalo o tom, co by takový vůz měl mít.

Teď je vše jasnější. Všechno je domluvené a JAXA chce, aby Toyota pokračovala ve vývoji. Je dokonce podepsána smlouva o spolupráci a Toyota vytvořila odloučené pracoviště Lunar Exploration Mobility Works, do kterého přijme kolem 30 odborníků.

Koncept, existující zatím jen ve virtuální realitě, má šest metrů délky a téměř čtyři výšky.

FOTO: Toyota 3x

Plán je následující. Do roku 2022 bude vznikat model v měřítku 1:1 pro test pohonné jednotky. Další dva roky se bude ladit další vůz, který už bude k finalizaci designu a funkčnosti. Obě verze pak dají dohromady finální verzi, jejíž stavba začne v roce 2027. Odpoutání od země a cesta na Měsíc jsou v plánu na rok 2029.

Speciál na vodík

Automobil samozřejmě nemusí být omezený podle pozemských měřítek. Do žádné podzemní garáže zajíždět nebude, takže nabídne délku 6 metrů, 5,2 metru šířku a do výšky bude čnět až do 3,8 metru. V útrobách bude místo až pro čtyři astronauty a samozřejmě spoustu materiálu.

Elektřinu pro pohon vozu obstarávají palivové články. To, co vidíme v zádi vozu, jsou patrně výměnné nádrže.

Pohonnou jednotkou bude elektromotor, kterému dodají energii akumulátory. Ty bude buď nabíjet solární panel nebo palivové články na vodík. Toho využije jen málo a plánovaný dojezd na jeden vodíkový zásobník by měl být 10 000 km.