Značku MG asi znáte, Bývala to celkem známá britská firma, která vyráběla jak klasické rodinné vozy, tak i příjemné sporťáčky. Jenže finanční krize na ni dolehla opravdu silně a MG skončilo v insolvenci. Vše tehdy koupila čínská společnost SAIC Motor, která přesunula výrobu kabrioletu MG do Číny. Postupně nabalovali nové a nové modely a není tomu dlouho, co se MG ocitlo znovu ve své domovině. Číňané se totiž rozhodli, že MG sem patří a je to ideální místo pro rozjezd prodejů v Evropě.

Nový MG ZS EV je na bází klasického kompaktního crossoveru ZS, který vychází z konceptu X-Motion. Proti němu nemá spalovací motor, ale elektromotor o výkonu 105 kW (143 koní) a točivém momentu 353 N.m. Akumulátory jsou schované mimo prostor pro cestující a co je potěšitelné, dokonce i mimo zavazadelník. A tak se nezměnila využitelnost auta.

Interiér je stejný, jako u modelu se spalovacím motorem.

Auto patří do kategorie kompaktních crossoverů, které se dnes prodávají nejlépe.

Kapacita akumulátorů je přitom 44,5 kWh, což má dle jízdního režimu WLTP stačit na dojezd 262 km. Když se auto vybije, na rychlonabíječce dosáhne osmdesátiprocentní kapacity za 43 minut.

Auto má všechny bezpečnostní i komfortní prvky, jako standardní model, takže nechybí třeba hlídání slepého úhlu nebo spojení rádia s mobilem. Co je ovšem na autě velmi zajímavé, je jeho cena. V přepočtu je to 608 tisíc korun. Ovšem samozřejmě to má háček. Jde o cenu už po vládních dotacích, které dávají při nákupu elektromobilu 3500 liber.

Bohužel zatím nevíme, jak to dopadlo s plánovanou expanzí i na kontinent. MG sice po tom hodně toužila a plánovala jej spustit na rok 2020, ale jestli se plány nezměnily, zatím nikdo nic neví.