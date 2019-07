Kolik vyždímáte z nejrychlejšího neprůstřelného auta na světě? James Bond by záviděl

Jak rychle může jezdit nejrychlejší neprůstřelné auto na světě, když to většinou bývají nemotorné krabice? Odpověď může být překvapivá, za takovou rychlost by se nemusel stydět ani agent 007. S rychlostí 325 km/h se totiž vyrovná špičkovým supersportům, a to díky speciálnímu materiálu ochrany a ohromnému výkonu.