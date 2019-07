mb, Novinky

Reklamu v televizi či na internetu dnes umí každý, a tak se automobilka Aiways rozhodla, že pro uvedení na evropské trhy zvolí něco úplně jiného - pošle dva prototypy svého SUV U5 do Evropy po vlastní ose.

Ty mají kopírovat hedvábnou stezku a při cestě ze Si-anu, hlavního města provincie Šen-si, kde hedvábná stezka začíná, najet více než 14 tisíc kilometrů. Údajně to má být nejdelší jízda mezi dvěma místy, jakou kdy ujel prototyp elektrického auta. Tedy, pokud vše dopadne.

Aiways U5 na ženevském autosalonu 2019

FOTO: Marek Bednář, Novinky

To znamená, že U5 budou muset projíždět - a zastavovat pro nabíjení - v řadě zemí s rozdílnou kvalitou infrastruktury, jak z hlediska silniční sítě, tak i co do nabíjení. Start je naplánován na červenec letošního roku a cesta má trvat až do září.

Znamená to tedy, že si vozy Aiways budeme moci v Evropě koupit už letos? Bohužel ne, start prodejů je naplánován až na duben příštího roku.