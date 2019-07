mb, Novinky

Jak co nejrychleji dopravit zboží z Číny do Evropy? Může jet vlakem nebo plout lodí, jenže to všechno dlouho trvá – alespoň ve srovnání s dálnicí, kterou plánuje Peking v rámci iniciativy jménem Belt & Road. Představte si něco na způsob nové hedvábné stezky.

Dálnice má vést z Hamburku přes Polsko, Bělorusko, Rusko, Kazachstán a skrz Čínu do Šanghaje. Její celková délka má být přes osm tisíc kilometrů a jen její ruská část, kterou tamní vláda schválila, bude mnohem delší než všechny dálnice v Česku dohromady – zhruba 2000 kilometrů. Česká dálniční síť v současnosti čítá 1273 km.

Celá plánovaná „nová hedvábná stezka” má být dlouhá přes osm tisíc km.

FOTO: Mapy.cz, Novinky

Meridian Highway, tedy „Poledníková dálnice”, jak se ruské části trasy říká, má stát zhruba 600 miliard rublů (216,2 miliardy korun) a má ji zčásti financovat soukromý sektor. Stavební práce už započaly a dokončení má zabrat 12–14 let.

Její trasa podle webu Daily Mail pochází z hlavy Alexandra Rjazanova, bývalého člena vrcholového vedení těžařského gigantu Gazprom. Rjazanov podle webu vlastní zhruba 80 % pozemků, přes které má trasa dálnice vést.

Jakmile bude celá trasa dálnice hotová, má co do nákladní dopravy odlehčit existujícím železničním koridorům a Suezskému průplavu. Právě z nákladní dopravy má investorům plynout největší zisk, ale samozřejmě tudy budou jezdit i osobní auta.