Stoleté výročí se promítá i v názvu vozu. Jmenuje se Bentley EXP 100 GT, a tím je řečeno vlastně vše. Jde o úžasné GT, které uzavírá sto let firmy. Na štítku auta ve dveřích je napsáno „100 Extraordinary years“ (100 výjimečných let), a tak koncept musel završit těch sto let takovým výhledem do budoucna.

Výhledem do roku 2035, jak by mohl vypadat vůz pro extrémně bohaté lidi. Kteří se budou muset smířit s tím, že to je jen další autonomní elektromobil.

Ohromné dveře se vyklápí nahoru.

FOTO: Bentley 3x

Fantastické tvary kupé se dělaly celkem snadno. Čím delší auto je, tím snáze dokáže ve svém designu skloubit plynulost s mohutností. EXP 100 GT má na délku 5,8 metru a na šířku neuvěřitelných 2,4 metru. Na tomhle půdorysu se dala stavět karoserie, která budí respekt, stejně jako taková, která vytváří efekt rychlosti, dynamiky, výbušnosti.

Mohutnost vytváří především přední maska, která je prosvícena více než šesti tisíci LEDkami. Ty jsou vsazeny do měděné desky pro ještě efektnější vzhled. Ostatně, měď se objevuje i kolem oken v přechodech mezi sklem a karoserií.

Z profilu je vůz opravdu nádherný.

Koncept váží 1900 kilogramů díky tomu, že celá karoserie je z hliníku. Je tak lehká a umožňuje i bohaté prosklení. Pod kapotou pracuje elektrické pohonné ústrojí s blíže nespecifikovaným výkonem, ovšem točivý moment známe - 1500 N.m.

Ten umožňuje autu zrychlit na stovku za 2,5 sekundy; maximální rychlost je 300 km/h. Samozřejmě že důležitý je i dojezd; v tak velkém autě se směstná hromada bateriových článků, takže by měl být až 700 km na jedno nabití.

Uvnitř s vlnou

Úžasný je i interiér vozu. Je třímístný a je přístupný dvojicí vyklápěcích dveří. Z materiálů, které jsou uvnitř, vyjmenujme „standardní“ kůži, prvotřídní dřevo nebo hliník. Ty doplňují křišťál a vlna.

Interiér je ukázkou vrcholného provedení mistrů značky Bentley.

Řidič může nechat auto samo řídit, a to dokonce v pěti různých módech. Samozřejmě že zatím jen „virtuálně“, protože tahle technologie bude asi pořádně připravená až právě v roce 2035. Má však k dispozici volant a může řídit i sám.